Urlaub mit Hund: Vierbeiner mit an den Strand nehmen? Hier sollten Halter ganz genau hinsehen

Hunde sind für viele mehr als nur Haustiere, sie sind Teil der Familie. Viele Halter können es sich nicht vorstellen, ohne ihrem Vierbeiner in den Urlaub zu fahren und entscheiden sich daher für eine Anreise mit dem Auto in die Nachbarländer, statt mit dem Flieger in den Süden. Auch ein Urlaub im eigenen Land ist dabei sehr beliebt, schließlich hat auch Deutschland tolle Strände zu bieten, an denen ihre Vierbeiner herumtollen können.

Doch nicht überall sind sie gern gesehen. Vor allem in der Hauptsaison sind viele reguläre Strandabschnitte für Hunde tabu, sodass auf spezielle Hundestrände ausgewichen werden muss. Nord- und Ostsee haben dafür viel zu bieten. In einer Studie wurden nun die besten Hundestrände in Deutschland gekürt.

Urlaub mit dem Hund: Die besten Hundestrände

In einem Strandranking von „Tripz“ wurden über 150.000 Bewertungen auf Google Maps ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Hundestrände an der Ostsee besser abschneiden als an der Nordsee. Bei den Bundesländern liegt laut Hundestrand-Ranking Schleswig-Holstein vor Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Den ersten Platz belegt, wohl wenig überraschend, der Hundestrand in St. Peter Ording. Hier kann sich der Hund an gleich zwei ausgewiesenen Hundestränden ohne Leine an der Küste austoben.

Auch der zweite Platz geht nach Schleswig-Holstein an den Hundestrand Pottloch. Dieser liegt an der Ostsee und ist weitläufig, flach abfallend und feinsandig. Hier können auch Strandkörbe gemietet werden. Der drittbeste Hundestrand in Deutschland ist laut Studie der Hundestrand Lubmin an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern. In Lubmin gibt es zwei Strandabschnitte, die für den Besuch mit Hund freigegeben sind.

Wanderooge, Grömitz, Wangerland und Borkum

Auch Niedersachsen ist beliebt, wenn es um den Urlaub mit Hund am Strand geht. Mit Wanderooge, Wangerland und Borkum sind gleich drei niedersächsische Hundestrände unter den Top 7. Auch die Strände in Grömitz, auf dem Priwall, in Prerow und auf Baltrum gehören zu den beliebtesten Möglichkeiten, den Hund am Strand toben zu lassen. Von diesen Top 10 Stränden sind die Bewertungen auf Google Maps mit 4,6 Sternen und mehr am höchsten.

Bekannte Hundestrände wie in Schönberg, Cuxhaven, Sahlenburg oder Rostock haben es ebenfalls in das Ranking geschafft, liegen aber aufgrund ihrer Bewertungen etwas weiter hinten. Für Hundebesitzer, die auch nach der Urlaubszeit mit ihrem Vierbeiner für ein Wochenende wegfahren wollen, sind diese Möglichkeiten in Deutschland also ideal.