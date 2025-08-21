Urlaub mit Hund: Checkliste für deinen Vierbeiner – es geht um Leben und Tod

In vielen Bundesländern sind die Ferien bereits zu Ende, was für viele Leute ohne Kinder den Start in die Urlaubssaison bedeutet. Immerhin kann man dann viel Geld sparen und vielerorts sind die heißesten Tage vorbei. Perfekt also, um mit den liebsten Vierbeinern zu reisen.

Doch dabei muss man einiges beachten, sonst könnte es teuer werden. Und im Notfall könnte dein Tier in Gefahr sein …

Urlaub mit Hund – das musst du VOR deiner Reise machen

Damit der Urlaub für alle – egal ob Besitzer oder Vierbeiner – entspannt und sicher verläuft, braucht es ein bisschen Vorbereitung. Und die beginnt schon vor der Abreise, denn ein gültiger EU-Heimtierausweis, eine Mikrochip-Kennzeichnung und eine aktuelle Tollwutimpfung sind innerhalb der EU Pflicht. Dabei muss die Erstimpfung mindestens 21 Tage vor der Einreise erfolgt sein.

In einigen Ländern, wie etwa Finnland, Irland, Malta oder Norwegen, ist zudem eine Bandwurmbehandlung vor der Einreise vorgeschrieben. Hinzu kommt, dass in vielen Regionen eine Leinenpflicht herrscht – teilweise sogar Maulkorbpflicht, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Seilbahnen in Italien oder Österreich.

Reiseapotheke – so bist du für alle Fälle vorbereitet

Und wer mit seinem Hund in Länder außerhalb der EU reisen möchte, muss sich mitunter auf strengere Vorschriften einstellen. Hier ein kleiner Überblick:

Gesundheitszeugnis & ggf. Tollwut-Antikörpertest (30 Tage nach Impfung)

Quarantänebestimmungen beachten (z. B. Australien, Neuseeland)

Doch damit ist mit der Check-Liste noch lange nicht Schluss, denn auch das Wohlergehen deines Hundes während der Reise ist eine wichtiges Thema. Hier hilft vor allem ein Gesundheitscheck vor Reiseantritt, eventuelle Risiken frühzeitig zu erkennen. Und wenn dein Hund Medikamente braucht, packe ausreichend für die ganze Reisezeit ein – lieber ein paar Tabletten mehr als zu wenig. Genauso wichtig ist eine gut ausgestattete Reiseapotheke:

Floh- & Zeckenschutzmittel

Durchfallmittel (z. B. Kohletabletten, nach Absprache mit Tierarzt)

Jodlösung zur Wunddesinfektion

Wund- & Heilsalbe, Sprühpflaster, Kolloidales Silber

Verbandsmaterial (Mullbinden, Pflaster, Kompressen, elastische Binde)

Schere, Pinzette, Zeckenzange oder -karte

Fieberthermometer

Einwegspritzen (5 ml), Wattestäbchen oder Pads

Sonnenschutz (für Hunde geeignet!)

Augen- und Ohrenreiniger

Einmalhandschuhe & Kotbeutel

Reisen mit dem Hund – Auto oder Flugzeug?

Auch die Wahl der Unterkunft ist ein heikles Thema. Leider zeigt die Erfahrung nämlich, dass nicht überall, wo Hunde willkommen sind, auch wirklich alles passt. Schau dir deshalb am besten viele Fotos an und frage konkret nach den Gegebenheiten vor Ort. Gerade wenn du mit mehreren oder großen Hunden reist, ist ein sicher eingezäunter Garten Gold wert. Achte dabei auch auf die Höhe des Zauns, denn 40 Zentimeter stellen für viele Hunde kein Hindernis dar.

Und auch die Reiseart ist ein wichtiger Punkt: Viele wählen dabei ganz bewusst das eigene Auto als Transportmittel – und das aus gutem Grund: Man bleibt flexibel, kann jederzeit Pausen einlegen und der Hund reist in einer vertrauten Umgebung. Wichtig ist dabei, dass dein Vierbeiner gut gesichert ist, zum Beispiel mit einer Transportbox, einem Trenngitter oder einem speziellen Sicherheitsgurt. Besonders auf längeren Strecken sollte etwa alle zwei bis drei Stunden eine Pause eingelegt werden, damit sich dein Hund die Beine vertreten, etwas trinken und kurz zur Ruhe kommen kann.

Regeln am Strand

An heißen Tagen empfiehlt sich außerdem, die Fahrt in die frühen Morgen- oder Nachtstunden zu verlegen, um der Hitze zu entgehen. Und auch wenn es im ersten Moment niedlich wirkt – bitte lass deinen Hund nicht mit dem Kopf aus dem Fenster schauen. Die Zugluft kann nämlich schnell zu schmerzhaften Augenreizungen oder Entzündungen führen und macht die Fahrt unnötig riskant.

Und ist man endlich mal im Urlaub angekommen, hängt der (tierische) Erfolg oft an kleinen Details. Am Strand etwa solltest du dich vorher erkundigen, wo Hunde überhaupt erlaubt sind. In vielen Regionen ist nämlich der Zugang in der Hauptsaison eingeschränkt oder verboten. Und bitte: Vergiss die Hundetüten nicht – immerhin tritt niemand gerne in Hundekacke hinein.

Für Flugreisen gilt: Je kleiner der Hund, desto einfacher. Einige Airlines erlauben, dass kleine Hunde in einer speziellen Transporttasche mit in die Kabine dürfen, sofern sie unter dem Sitz Platz finden. Große Hunde müssen dagegen im Frachtraum reisen, und zwar in einer IATA-zertifizierten Box. Und damit dein Hund diese Reise nicht als Trauma empfindet, solltest du ihn rechtzeitig an die Transportbox gewöhnen. Lass sie am besten zu Hause offen stehen und lege Leckerlis hinein.

Und wenn du mit deinem Hund lieber wandern gehst, sollte die Route gut geplant sein. Passe die Länge und Schwierigkeit an sein Alter und seine Fitness an. Auf steinigen oder heißen Wegen können Hundeschuhe oder Pfotenbalsam die empfindlichen Ballen schützen. Denke außerdem an ausreichend Trinkwasser.

Somit ist klar: Mit all diesen Tipps kann in deinem Urlaub wohl nichts mehr schiefgehen.