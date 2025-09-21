Illegale Parkplatzmasche! Holland-Urlauber sollten gewarnt sein – 10.000 Euro Bußgeld drohen

Urlaub in Holland ist beliebt – doch Vorsicht vor teuren Fallen! Gerade in Amsterdam könnte der Parkplatz schnell zur Kostenfalle werden. Die niederländische Polizei berichtet von einer Betrugsmasche, bei der Kennzeichen manipuliert werden, um Parkgebühren zu umgehen. Doch wer versucht, clever zu sparen, riskiert drastische Strafen.

Mit der beliebten Metropole Amsterdam im Visier werden die Kontrollen strenger. Urlauber in Holland sollten sich daher mit den Verkehrsregeln vertraut machen. Die Strafen für manipulierte Kennzeichen sind drastisch und können empfindlich in den Geldbeutel gehen. Was genau dahinter steckt, erfährst du im Folgenden.

Urlaub in Holland: Manipulation wird teuer

In Amsterdam häufen sich Fälle von manipulierten Kennzeichen. Dabei kleben Täter Aufkleber oder Klebebänder über Nummernschilder, damit diese unleserlich werden. Dadurch entziehen sich die Fahrzeuge dem digitalen Kontrollsystem, das mit den sogenannten Scanautos arbeitet.

Scanautos erfassen geparkte Fahrzeuge automatisiert. Dabei lesen Kameras die Kennzeichen aus und gleichen sie mit einer Datenbank ab. Doch wenn das Kennzeichen unkenntlich gemacht wurde, durchbricht dies die digitale Kontrolle. Laut niederländischem Straßenverkehrsgesetz ist das eine Straftat.

Abschreckende Strafen für Urlauber in Holland

Wer absichtlich sein Nummernschild manipuliert, riskiert in Holland erhebliche Bußgelder. Auf Urlauber können laut „Ruhr24“ Strafen von bis zu 10.300 Euro zukommen. Zusätzlich drohen weitere Kosten, etwa für Abschleppen und nachträgliche Gebühren.

Ein klassischer Verstoß bei fehlendem Parkticket kostet in den Niederlanden bis zu 120 Euro. Im Vergleich zur Manipulation wirkt das wie ein geringer Betrag. Die Polizei betont, dass die Masche keine harmlose Trickserei, sondern ein ernstes Vergehen sei.

Scanautos erkennen Verstöße in Sekunden

Seit 2009 setzt Amsterdam auf die effektiven Scanautos. Mit Kameras ausgestattet, scannen sie pro Stunde über 1000 Kennzeichen. Wird kein Parkticket oder keine Genehmigung erkannt, wird das Bußgeld automatisch ausgelöst. Es folgt schnell per Post – auch nach NRW oder andere Regionen in Deutschland.

Urlaub in Holland sollte nicht durch hohe Bußgelder getrübt werden. Kennzeichen-Manipulationen mögen verlockend wirken, doch sie lohnen sich nicht. Wer das System austricksen will, riskiert nicht nur Strafen, sondern auch den Verlust unbeschwerter Urlaubstage.

