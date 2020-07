Eine Frau mit Hund machte in Holland am Strand eine Entdeckung, die ihr gar nicht gefiel. (Symbolbild)

Urlaub in Holland: Frau geht mit ihrem Hund am Strand Gassi – doch dieser Anblick entsetzt sie

Urlaub in Holland - für viele Deutsche in der Coronakrise die erste Wahl. Doch eine Frau ist mit ihrem Hund am Strand spazieren gegangen und fand das gar nicht so entspannend. Über ihre negativen Erfahrungen berichtet sie im Netz.

Urlaub in Holland: Frau geht mit ihrem Hund Gassi - und ist genervt

Ein Urlaub in Holland kann so schön sein – Kilometerlange Strände und Küsten, das Meer und eine frische Brise. Doch als eine Frau in Holland mit ihrem Hund Urlaub machte, hat ihr etwas im wahrsten Sinne die Urlaubslaune vermiest.

Das ist unser Nachbarland Holland:

ist Teil der Niederlande

ist seit 1840 auf die Provinzen Noord-Holland und Zuid-Holland verteilt (in den Niederlanden gibt es insgesamt 12 Provinzen)

dort liegen die Städte Den Haag, Rotterdam und Amsterdam

der Großteil Hollands liegt unterhalb des Meeresspiegels

Auf Facebook teilt sie ihre unangenehme Erfahrung in der Gruppe „Urlaub mit Hund in Holland“. So stört es sie, dass viele Hundebesitzer rücksichtlos ihre Hunde am Strand frei ohne Leine laufen lassen. Denn: „Auch gesunde und verträgliche Hunde möchten nicht immer von freilaufenden Hundepaaren- oder Rudeln überrannt werden... ich selbst übrigens auch nicht.“ Doch das ist noch nicht alles.

Urlaub in Holland: „Was für ein Jammer“

„Außerdem war ich entsetzt, wie viele Hundehaufen sich rechts und links am Wegrand zu den Stränden befinden...was für ein Jammer“, berichtet die Urlauberin.

Dann hat sie einen wichtigen Appell: „Es wäre doch wirklich im Interesse aller, wenn jeder seinen 'Mist' mitnimmt...Bitte seid alle rücksichtsvoll!“

Viele andere können das Problem der Frau nachvollziehen, stimmen ihr in den Kommentaren zu:

„Bin ganz deiner Meinung. Vor allen Dingen mit den Hundehaufen. Sehr ärgerlich.“

„Stimmt leider zu 100 Prozent.“

„Da braucht man sich nicht wundern, wenn man irgendwann nicht mehr willkommen ist mit Hund.“

