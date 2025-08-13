Hitze-Drama spitzt sich immer mehr zu – DIESE Urlaubsorte schlagen jetzt Alarm

Der Klimawandel hinterlässt weltweit immer sichtbarere Spuren: Länder, die sonst beliebte Reiseziele sind, kämpfen zunehmend mit Dürre und Wasserknappheit.

Diese Entwicklungen beeinflussen nicht nur den Alltag der Einheimischen, sondern auch den Urlaub vieler Touristen. Welche Regionen sind derzeit besonders betroffen?

Wasserkrise im Urlaub: Herausforderungen für Touristen

Immer häufiger wird der Urlaub in beliebten Reiseländern wie Griechenland, Spanien oder Italien durch Wasserknappheit und extreme Wetterbedingungen beeinträchtigt. Der Klimawandel führt zu zunehmender Trockenheit, Waldbränden und sinkenden Wasserreserven, die nicht nur Einheimische betreffen, sondern auch Touristen vor Herausforderungen stellen. In Ländern wie Zypern verlegte man laut „dpa“ bereits Entsalzungsanlagen, um die Trinkwasserversorgung zu sichern.

Auch in der Türkei hat die anhaltende Dürre massive Auswirkungen, besonders in den Urlaubsorten an der Ägäis, wo die Wasserversorgung teils stundenweise eingestellt wird. „Nach Angaben des Wetterdienstes war es der heißeste Juli seit 55 Jahren“, berichten die Experten. Ähnlich schwer ist die Situation in Griechenland, wo Stauseen historische Tiefststände erreicht haben und das Wassermanagement umfassend modernisiert werden soll, um die Bedingungen für Einheimische und Urlauber gleichermaßen zu verbessern.

Urlaub in Gefahr: Auswirkungen des Klimawandels

Neben Trockenheit verschärft auch extreme Hitze die Krise in Ländern wie Italien, wo Ernten vertrocknen und die Viehwirtschaft leidet. Auf Mallorcas Binnenregionen wurde Dürrealarm ausgerufen. Und obwohl England weniger als klassisches Urlaubsziel gilt, ist auch hier Wasserknappheit durch das trockenste Halbjahr seit 1976 ein Thema.

Regionen wie Frankreich und Südosteuropa kämpfen ebenfalls mit Dürre und erschwerten Bedingungen für die Landwirtschaft. (mit dpa)

