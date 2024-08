Hitze-Schock im Urlaub: Alarmstufe Rot! HIER sollten Reisende die Sonne lieber meiden

Sommer, Sonne, Strand – das wünschen sich viele in ihrem Urlaub. Doch wenn das Thermometer eine bestimmte Grenze erreicht, dann wird es nicht nur unangenehm, sondern auch gefährlich für die Gesundheit.

Wie gefährlich, das zeigt eine Studie nun. In Europa sind demzufolge im Jahr 2023 schätzungsweise 47.690 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Das geht aus dem am Montag (12. August) in der Fachzeitschrift „Nature Medicine“ veröffentlichten Papier des Instituts ISGlobal mit Sitz in Barcelona hervor. In einigen beliebten Urlaubsgebieten wurde aufgrund der Hitze nun ebenfalls die Alarmstufe Rot ausgerufen.

Urlaub: HIER wird es richtig heiß

Das Auswärtige Amt hat für den italienischen Urlaubsort Sizilien Dürre-Warnungen der Stufe Rot ausgesprochen. Aufgrund der hohen Temperaturen und ausbleibenden Regenfällen kämpfen die Anwohner der mittleren und südlichen Regionen Italiens seit Wochen mit erheblichem Wassermangel.

Orange, die zweithöchste Warnstufe, gilt auch für die Regionen. Marken, Latium, Umbrien, Abruzzen, Molise, Apulien, Kampanien, Kalabrien, Basilikata sowie für Sardinien. Für Touristen gibt der italienische Hotellerieverband Federalberghi derzeit noch Entwarnung, Auswirkungen seien bislang nicht zu spüren.

Auch an der Küste von Kroatien das Staatliche Hydrometeorologische Institut die Hitzewarnstufe Rot ausgesprochen. Hier halten es Anwohner wie Touristen in der Mittagssonne höchstens im Wasser aus. Vor wenigen Wochen haben die Strandbesucher da jedoch auch vergeblich auf eine Abkühlung gehofft. Im Juli wurde vor Dubrovnik mit 29,7 Grad ein neuer Rekord für die Meerestemperatur verzeichnet.

Waldbrände in Griechenland

Mit der Hitze zu kämpfen haben auch Feuerwehrmänner in Griechenland. Nördlich von Athen ist am Sonntag (11. August) ein Waldbrand ausgebrochen, Touristenregionen seien allerdings bislang noch nicht betroffen. Dennoch sollten sich Reisende vor ihrem Urlaub in Griechenland gut informieren (mögliche Storno-Rechte liest du hier).

Ebenfalls mächtig ins Schwitzen kommt man in Spanien – sowohl auf dem Festland als auch auf der Insel Mallorca. Für Sevilla und Madrid gilt eine Hitzewarnung, hier kratzen die Temperaturen am Ende der Woche wieder an der 40-Grad-Marke. Auf Mallorca bleibt es bis Mitte der Woche ebenfalls schwül, hier gilt ab Mittwoch eine Wetterwarnung. Dieses Mal allerdings nicht wie in den letzten Wochen wegen Hitze, sondern wegen aufkommendem Unwetter.