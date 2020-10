Urlaub Herbstferien 2020: Für DIESE beliebten EU-Reiseländer gibt es derzeit keine Reisewarnung

Die Herbstferien 2020 rücken näher, die ersten Koffer für den Urlaub sind bereits gepackt. Aber wohin darf man überhaupt noch reisen? Wann muss man in Quarantäne? Und vor allem: Wie lange? Ein Überblick.

Die Herbstferien 2020 stehen vor der Tür und damit die Gelegenheit, kurz vor der Winterzeit noch einmal in den Urlaub zu fahren. Doch in diesem Jahr ist alles anders - steigende Infektionszahlen in vielen Ländern und komplizierte Reisebestimmungen der Behörden stellen die Urlaubspläne vieler Menschen auf den Kopf.

Urlaub in den Herbstferien, dafür kommen nur wenige Länder in Frage. Foto: dpa

Wo darf ich jetzt noch hinfahren? Wann muss ich in Quarantäne? Und wann kann ich mich „freiesten“, also die Quarantäne mit einem negativen Testergebnis verkürzen? Fragen, die nicht nur Auslandsurlauber beschäftigen.

Herbstferien 2020: Wo kann man in den Urlaub hin fahren?

Am 5. Oktober beginnen in den ersten Bundesländern die Herbstferien. Wohin kann ich überhaupt noch reisen, wenn ich Urlaub im Ausland machen will?

Das wird schwierig. Von den etwa 200 Ländern dieser Welt hat die Bundesregierung 138 ganz oder teilweise als Risikogebiet eingestuft und sie mit einer Reisewarnung belegt. Für knapp 50 weitere Länder rät sie von Urlaubsreisen ab, weil dort noch Ein- oder Ausreisebeschränkungen für die EU gelten. Es bleiben weltweit nur 12 Länder übrig, für die gar nicht vor touristischen Reisen gewarnt oder von denen nicht abgeraten wird.

Diese Länder sind kein Risikogebiet

Darunter sind immerhin noch ein paar beliebte Urlaubsländer:

Italien

Griechenland

Malta

Zypern

Monaco

Liechtenstein

Polen

Schweden

In Österreich, der Schweiz, Frankreich oder der Türkei gibt es noch einzelne Regionen, die kein Risikogebiet sind.

Wer in eines dieser Länder in den Urlaub fahren will, kann dies (fast) ohne Bedenken. Denn schließlich kann auch hier sich alles ändern und das während du gerade dort Urlaub machst. Und dann?

Im Sommer konnten sich alle Auslands-Heimkehrer gratis testen lassen, das Angebot ist aber vorbei. Sonderregeln greifen weiterhin, wenn man in Länder reist, die als Corona-Risikogebiete gelten - nachzulesen in einer Online-Liste des Robert-Koch-Instituts (RKI). Dann heißt es bei der Rückkehr: bis zu 14 Tage Quarantäne plus Testpflicht. Man muss sich also so lange zu Hause isolieren, bis ein negatives Testergebnis da ist.

Es sei denn, man hat schon eins von kurz vor der Einreise. Zum 15. Oktober sollen Änderungen kommen: Ein vorzeitiges Ende der Quarantäne soll dann frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach der Rückkehr möglich sein. Für Quarantänetage sollen Risiko-Urlauber künftig auch keinen Ausgleich für Einkommensausfälle mehr bekommen. (fb/dpa)