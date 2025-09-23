Herbstferien stehen vor der Tür! Hier kannst du spontan & günstig Sonne tanken

Nach den Sommerferien ist vor den Herbstferien! Vor allem Familien nutzen diese Zeit noch mal, um ein wenig Sonne zu tanken. Ab Anfang Oktober heißt es also wieder: Vollere Flughäfen und Autobahnen sind vorprogrammiert!

Doch wo bekommt man jetzt noch gute Angebote und genügend Sonne? Diese Redaktion hat sich mal in die Tiefen der Online-Reisewelt begeben und für dich ein paar (Geheim-)Tipps zusammengesucht.

Hier bekommst du im Oktober noch Sonne!

Ab dem 6. Oktober starten in einigen Bundesländern in Deutschland die Herbstferien – am 13. und 20. folgen die Restlichen. Und in diesen zwei Wochen kann man gut noch mal ein paar Tage in die Sonne verreisen. Als besonders attraktiv und günstig stellt sich da Teneriffa heraus. Mit im Durchschnitt immer nochangenehmen 24 Grad ist die Kanarische Insel bei Familien ziemlich beliebt.

So zahlt eine vierköpfige Familie für 7 Tage in einem vier Sterne Hotel pro Person unter 500 Euro bei einer Buchung auf „tui.com“. Je nach Verpflegungspräferenz kann es aber auch etwas teurer werden. Aber auch Mallorca und die griechische Insel Kreta entpuppen sich im Herbst als wahres Last-Minute-Schnäppchen. Hier bekommen Familien eine Woche Urlaub in der Sonne Mallorcas schon für um die 300 Euro pro Person und auf Kreta für etwa 450 Euro pro Person.

Urlaubstipps für Spontane!

Weitere Reise-Schnäppchen sind Gran Canaria und die Türkei. Vor allem die drittgrößte der Kanarischen Inseln ist bei Familien beliebt. Hier bekommen Familien schon sagenhafte Reiseangebote. Für 7 Tage zahlt eine vierköpfige Familie um die 400 Euro. Aber auch hier gilt: Je nach Verpflegungspräferenz kann es auch etwas teurer werden. Mit einem spontanen Urlaub in der Türkei im Herbst kommt man noch günstiger weg – hier zahlen Familien pro Kopf ab etwas mehr als 300 Euro.

Wen es noch mal in die richtige Hitze zieht, dürfte mit einer Reise nach Ägypten gut bedient sein. Mit im Schnitt noch 27 Grad können Familien und Gruppen dort im Oktober noch mal jede Menge Sonne tanken. Hier sind Familien für eine Woche All-inclusive schon mit unter 500 Euro dabei. Auf Portalen wie „check24.de“, „ab-in-den-urlaub.de“ oder „ltur.com“ kann man dann nochmal zusätzlich vergleichen.

Wen es im Herbst doch eher in die Stadt treibt, der sollte sich mal Kroatien anschauen! Kroatien hat nämlich neben einer schönen Küste auch ziemlich viel im Inland zu bieten.