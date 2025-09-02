Urlauber wenden Handgepäck-Trick an – das Risiko ist nicht zu unterschätzen

Der Flieger ist gebucht, der Koffer steht bereit – aber irgendwie passt einfach nicht alles rein? Das Problem kennen viele – kein Wunder, dass viele Urlauber auf einfache Tricks zurückgreifen, damit mehr Dinge in den Koffer passen.

Doch ein kleiner Kniff könnte ganz schön teuer werden. Hast du ihn schon benutzt?

Taschen-Dilemma im Urlaub – viele nutzen diesen Trick

Wer schon mal versucht hat, sein halbes Urlaubsleben in eine Mini-Handtasche zu quetschen, kennt das Dilemma: Die Gepäckregeln bei Billigfliegern sind oft strenger als die Sonnencreme-Kontrolle im Handgepäck. Nur ein kleines Täschchen darf mit an Bord – und selbst das scheint manchmal zu groß zu sein. Doch jetzt macht unter Reiselustigen ein ziemlich cleverer Trick die Runde: der sogenannte Kissen-Trick.

Die Idee? Ganz einfach – Kleidung in einen Kissenbezug stopfen und das Ganze lässig als Nackenkissen tarnen. Sieht harmlos aus, fühlt sich weich an – und wird bei vielen Airlines nicht als zusätzliches Gepäck gezählt. Perfekt, wenn der Koffer eh schon platzt oder das neue Urlaubsoutfit noch mit muss.

Nackenhörnchen könnte Kosten verursachen

Doch Vorsicht: Nicht jede Fluggesellschaft spielt laut „Merkur.de“ mit. Manche sehen auch in einem harmlosen Nackenhörnchen ein „Extra“, das viel Geld kosten kann. Deshalb lieber vor Abflug nochmal ins Kleingedruckte der Airline schauen – und auf Nummer sicher gehen.

Wer den Trick ausprobiert, sollte außerdem darauf achten, dass wirklich nur Kleidung drin ist. Flüssigkeiten, Technik oder Snacks? Besser im normalen Handgepäck verstauen. Und bitte nicht übertreiben – ein XXL-Bettkissen fällt dann doch auf und kann zu unangenehmen Gesprächen am Gate führen.

Klar ist: Der Kissen-Trick ist ein süßer Reise-Hack für alle, die gern ein bisschen mehr mitnehmen – ohne gleich draufzahlen zu müssen. Man sollte nur auf einige Kleinigkeiten achten …