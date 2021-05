Corona in Griechenland: Ist ein Urlaub 2021 möglich? Alle wichtigen Infos für Touristen

Urlaub in Griechenland im zweiten Jahr der Corona-Pandemie?

Wer 2021 nach Griechenland reisen will, sollte sich hier informieren, wie die aktuelle Corona-Lage aussieht.

Die aktuelle Corona-Lage in Griechenland: 7-Tage-Inzidenz und Infektionszahlen

Griechenland hat rund 10,4 Millionen Einwohner - fast ein Achtel der deutschen Bevölkerung. Das Corona-Infektionsgeschehen steht allerdings nicht in diesem Verhältnis: Insgesamt gab es in dem Land am Mittelmeer knapp 350.000 Corona-Infektionen und 10.668 Tote. Deutschland zählt bislang rund 3,45 Millionen Corona-Infektionen und beinahe 84.000 Tote - im Verhältnis also zehn Mal so viel wie Griechenland. Die 7-Tages-Inzidenz in Griechenland liegt mit 110,7 (Stand 6. Mai) unter dem deutschen Wert.

Wie auch in Deutschland gab es in Griechenland einen langen Lockdown. Die Corona-Zahlen waren besonders in den Großstädten Athen und Thessaloniki hoch. Seit Anfang April gehen die Corona-Zahlen aber zurück. Am Mittwoch (5. Mai) lagen die Neuinfektionen laut der Weltgesundheitsorganisation WHO und der griechischen Regierung bei 2093. In Griechenland sind bisher etwa 3,3 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft (Stand: 5. Mai). Die Impfquote der Erstimpfungen liegt bei 21,8 Prozent, 9,95 Prozent sind vollständig gegen das Virus geimpft. Derzeit besteht ein Impfangebot für über 30-Jährige.

Urlaub in Griechenland: Gute Karten für Touristen

Am vergangenem Montag hat Griechenland einen deutlichen Schritt in Richtung Normalität gemacht: Die Außengastronomie öffnete wieder. Cafés, Bars und Tavernen sind damit erst einmal wieder offen, wenn sie auch um 22.45 Uhr schließen müssen. Denn von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens besteht ein nächtliches Ausgangsverbot.

Corona in Driechenland: Der Außenbereich von Cafés, Bars und Tavernen ist seit Montag wieder geöffnet.

Indes blickt Griechenland einem Termin entgegen: dem 15. Mai. Ab dann startet offiziell die diesjährige Tourismus-Saison in Griechenland. Und bis dahin sollen auch die Corona-Auflagen weiter gelockert werden. Am 8. Mai wird der Besuch der organisierten Strände wieder erlaubt sein.

Griechenland will den Tourismus ordentlich ankurbeln und hat schon früh Vorbereitungen dafür getroffen. Der griechische Tourismusminister Charis Theocharis sagte im Gespräch mit der griechischen Nachrichtenagentur „APE-MPE“: „Unser Land ist eines der nunmehr bereiten (Länder) und hauptsächlich hat es eine deutliche Botschaft, die es mit Klarheit ausdrückt. Unser System hat einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, es ist professionell, ausgereift und ausgewogen zwischen Offenheit und Sicherheit.“ Am Dienstag war Theocharis für einen zweitägigen Aufenthalt in Berlin und traf sich dort unter anderem mit dem Tourismusbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareiß.

Um den Tourismus in Griechenland zu fördern, hat das Land eine Werbe-Kampagne unter dem Slogan „All you want is Greece“ gestartet. Damit will Hellas darauf hinweisen, dass es auch in 2021 ein einzigartiges und sicheres Reiseziel ist.

Urlaub in Griechenland: Tourismus-Kampagne

Auszeichnung für Umgang mit Tourismus

Ende April verlieh das World Travel and Tourism Council im mexikanischen Cancún Griechenland bei einem globalen Gipfeltreffen mit einer internationalen Top-Auszeichnung. Demnach stehe das Land als touristische Destination weltweit an der Spitze. Die Auszeichnung ist also für die Förderung Griechenlands als globales Beispiel für die sichere Öffnung des Tourismus bei der Pandemie von besonderer Bedeutung.

Saisonvorbereitung am Akti tou Iliou Strand beim südwestlichen Athener Vorort Alimos, einem der Paradestrände der Region Attika. Foto: IMAGO / ANE Edition

Außerdem sorgte Griechenland bereits vor Wochen mit seinen covid-freien Inseln für Aufsehen. Mitte März lag die Impfquote auf den kleineren Inseln im Land bereits bei fast 100 Prozent. Erste covid-freie Insel im Land war Kastellorizo Ende Januar. Seitdem schreiten die Impfungen gerade auf den Inseln stark voran, wenn auch Einige bislang ohne Corona-Fälle ausgekommen sind.

Die Beliebtheit Griechenlands bei den Touristen bestätigt sich in einem Bericht von TUI. Europas größter Reiseveranstalter teilte mit, dass Kreta dieses Jahr das beliebteste Reiseziel der Europäer ist. Die Inseln Kos und Rhodos fallen ebenfalls unter die Top 5.

Urlaub in Griechenland: Corona-Test oder Impfung – DAS ist bei der Einreise zu beachten

Touristen benötigen zur Einreise nach Griechenland einen negativen PCR-Test aus einem Labor oder eine vollständige Corona-Impfung. Das gilt bei der Einreise:

Der Test muss spätestens 72 Stunden vor der Anreise durchgeführt werden und gilt für alle ab 5 Jahren.

Reisende, die vollständig geimpft sind und die zweite Impfdosis vor mindestens 14 Tagen erhalten haben, müssen einen entsprechenden Impfpass vorlegen. Für sie entfällt damit ein Corona-Test. Das gilt auch für Geimpfte mit Impfstoffen wie Sputnik V, Sinovac usw., welche nicht von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) genehmigt wurden.

Bei der Ankunft in Griechenland erfolgt bei manchen Personen nach einem Zufallsprinzip eine Gesundheitsprüfung.

Jeder Urlauber muss sich bis zum Vortag seiner Reise bis um 23.59 Uhr über das Passagier-Lokalisierungsfaktor-Formular registrieren.

Für Touristen aus Deutschland besteht in Griechenland keine Qurantänepflicht. Die Quarantänepflicht ist für Menschen aus allen EU- und Schengenländern, den USA, Großbritannien, Israel, Serbien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien, Neuseeland, Südkorea, Thailand, Ruanda, Singapur und Russland aufgehoben.

Griechenland gilt laut dem Robert Koch-Institut (RKI) als Risikogebiet. Damit besteht für Touristen bei der Rückreise nach Deutschland aktuell eine Quarantänepflicht. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sagte beim Treffen mit Charis Theocharis allerdings, dass die Bundesregierung derzeit untersuche, die Quarantänepflicht für Geimpfte bei ihrer Rückkehr aus Griechenland auszusetzen. In NRW beispielsweise müssen sich Reiserückkehrer nicht in Quarantäne begeben, wenn sie sich höchstens 48 Stunden vor der Einreise oder direkt nach der Einreise einem Corona-Test unterziehen.

Die covid-freien Inseln laden Touristen dieses Jahr besonders ein. (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock

Damit ist ein Urlaub in Griechenland ab dem 15. Mai wieder möglich - wenn auch wenig verwunderlich mit einigen Corona-Einschränkungen. Aktuell empfiehlt sich vor allem die Reise zu einer Insel, denn dort sind die Corona-Impfungen bereits abgeschlossen oder schreiten schneller voran als auf dem Festland.