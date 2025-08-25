Warnung für Urlaub in Griechenland und der Türkei – es geht ums Klopapier!

Die schönste Zeit des Jahres hat in vielen Bundesländer schon begonnen oder sie steht zumindest kurz bevor. Wir sind mitten im Sommerferien-Modus. Für viele Familien geht’s jetzt auf Reisen. Doch wenn du Urlaub in Griechenland oder der Türkei geplant hast, solltest du eine Sache unbedingt wissen.

Und dabei wird es persönlich: Es geht ums Klopapier! Doch was steckt hinter dieser Warnung?

Warnung für Urlaub in Griechenland und der Türkei – Klopapier ist ein heikles Thema

Eigentlich ist das ein Thema, über das niemand so gerne spricht: der Toilettengang. Doch spätestens in der Corona-Pandemie mit den dazugehörigen Hamsterkaufwellen rund ums Klopapier wissen wir, wie unverzichtbar wichtig die kleinen Rollen doch sind. Bei deinem nächsten Urlaub in Griechenland oder der Türkei solltest du über ein Detail auf jeden Fall Bescheid wissen.

Denn im Gegensatz zu Deutschland, sollte das Klopapier hier nicht zwingend in der Toiletten landen. Wie bitte? Wo denn sonst? In einigen Ländern ist es nämlich gang und gäbe, das Toilettenpapier in den Mülleimer zu werfen, wie „t-online“ erklärt. Und darauf sollte man auch bei seinem Urlaub in Griechenland und der Türkei achten.

Auch in anderen Ländern ist das üblich

Denn in Griechenland und der Türkei sowie zum Beispiel auch in Thailand, Ägypten, Mexiko und China ist es eher untypisch, das Klopapier in der Toiletten zu entsorgen. Stattdessen steht oftmals ein passender Mülleimer dafür parat. Und das hat ganz einfache Gründe: Zum einen sind in manchen Ländern die Abwassersysteme veraltet. Daher führt Klopapier hier oft zu verstopften Rohren. Das kann nicht nur nervig, sondern auch teuer werden, wenn komplizierte Reparaturen anstehen. Der zweite Grund betrifft die Umwelt. Das Wegspülen von Klopapier könnte ihr Schaden zufügen, da sich nicht jedes Material komplett zersetzt.

In Hotels mit westlichen Standards ist das womöglich auch beim Urlaub in Griechenland und der Türkei kein offizielles Thema. Doch als Tourist sollte man zumindest über die Gepflogenheiten vor Ort Bescheid wissen.

