Touristen machen Urlaub auf griechischer Insel – „Wir sind erschüttert“

Im Herbst zieht es noch mal viele Familien und Reise-Liebhaber in den Urlaub. Vor allem Griechenland ist auch nach wie vor ein beliebtes Reiseziel der Deutschen – auch in der Nebensaison. Doch da läuft für einige nicht immer alles glatt.

Denn manch ein Urlauber, der schon oft auf ein und derselben griechischen Insel war, wird auch mal enttäuscht. Und genau so kam es auch nun für einen Touristen, der bereits einige Male Thassos besucht hatte. Doch was ist das Problem?

Unmut bei Griechenland-Touristen

Griechenland-Urlauber tauschen sich gern in den etlichen Facebook-Gruppen zu den verschiedenen Reisezielen aus – so auch in der Gruppe „Thassos-Spirit“. In einem Post echauffiert sich ein Tourist, dass sich doch einiges auf der Insel verändert hat. „Thassos ist leider nicht mehr wunderschön! Wir waren 2019 zum ersten Mal auf Thassos danach jetzt insgesamt dreimal, das letzte Mal 2021. Wir sind erschüttert, wie sehr sich die Insel inzwischen verändert hat“, schreibt der User.

+++Griechenland-Urlauber fassungslos: „Preise explodieren“+++

Vor allem der Massentourismus hat wohl auch diese griechische Insel erreicht. „ 1,3 Millionen Besucher 2025 auf 13.000 Einwohner. Das ist einfach zu viel. Die Gastfreundschaft in den Restaurants hat deutlich nachgelassen. Man merkt, dass die Einheimischen einfach abgenervt sind und zum Teil keine Lust mehr auf Touristen haben“, lässt der Urlauber seinen Gedanken freien Lauf.

„Traurig, aber leider wahr“

Dabei zieht er auch einen Vergleich zu den Tourismusmassen, die unter anderem zuletzt auch auf Mallorca zu verzeichnen waren. Der Griechenland-Fan habe einfach den Eindruck, es gehe nur noch um Profit – überall seien Baustellen, „eine Armada von Betonmischern“ und etliche neue Hotelkomplexe.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Andere Urlauber sehen das ähnlich. „Traurig, aber leider wahr. Die Wunden des Übertourismus sind jetzt im Herbst deutlich sichtbar“, „Ja, es hat sich vieles verändert“, oder „Wer Griechenland aus den 80ern kennt, der kann Griechenland momentan nicht mehr viel abgewinnen!“, kommentieren unter anderem drei Facebook-Nutzer.

Mehr Themen für dich:

Es gibt aber auch viele Stimmen, die das Ganze gar nicht so kritisch sehen. „Und wieder ein Tourist, der sich über die vielen Touristen beschwert. Genau mein Humor“ und „So ein dummes Zeug, wir waren 2024 dort. Es ist so was von schön“, heißt es von anderen Usern.