Kreta-Urlauberin hat geheimen Strand-Tipp: „Liegen 10 Euro“

Im Herbst noch einmal in den Urlaub zu fliegen, hat auf jeden Fall auch seine Vorteile! Griechenland stand in diesem Jahr bei Urlaubern auf der Reiseliste wieder mal ziemlich weit oben. Und auch jetzt noch sind die Inseln und das Festland recht gut besucht.

Kein Wunder, dass sich Griechenland-Touristen nach wie vor noch über die Inseln, die Geheimtipps und anderen Sparmöglichkeiten austauschen. So sind auch aktuell noch Liegen am Strand hoch im Kurz – denn im Netz hat eine Urlauberin nun ein wahres Schnäppchen entdeckt!

Griechenland-Urlauberin hat Geheimtipps

In der öffentlichen Facebook-Gruppe „Kreta mal ganz anders erleben“ tauschen sich Griechenland-Begeisterte regelmäßig über Tipps und Tricks auf der beliebten Insel aus. Eine Urlauberin ist da auf eine ganze besondere Ecke der Insel gestoßen und teilt ihren ziemlich lukrativen Tipp direkt mit der Reise-Community.

„Heute in einer kleinen, etwas versteckten Bucht im Südosten der Insel. Wenig los, Liegen haben an die 10 Euro und dazu gibt es eine kleine Flasche kaltes Wasser zur Begrüßung“, schreibt die Urlauberin ganz beseelt zu einem Facebook-Post. Und das war noch lange nicht alles, denn neben einem super-sympathischen Personal, ist auch das Wasser super: „Hier kann man klasse schnorcheln, es gibt eine kleine Ecke mit rosa Sand und eine Ecke mit einer Art Heilerde.“

Anderen Insel-Liebhabern ist dieses Fleckchen auch schon untergekommen und sie betonen: „Mit Glück kann man dort sogar Meeresschildkröten und Delphine sehen.“ Vor allem das Schnorcheln heben viele hervor. „Hat mir vor genau einem Monat auch sehr gefallen. Toller Platz zum Schnorcheln, man sieht sogar Feuerfische“, schreibt ein weiterer User im Netz. Na, ob der Strand auch in der kommenden Saison noch ein Geheimtipp bleibt?