Preis-Hammer für Strandliegen auf Rhodos – Urlauberin macht es sofort öffentlich

Auch wenn sich die Sommer- und Ferienzeit so langsam dem Ende entgegen neigt, gibt es immer noch viele Urlauber, die es spontan in die Sonne zieht. So ist auch in diesem Jahr wieder Griechenland ein sehr beliebtes Reiseziel der Deutschen. Wie auch in vielen anderen Urlaubsländern berichten viele Touristen von gestiegenen Preisen.

Doch in Griechenland gibt es nun eine freudige Nachricht, die Urlauber sicherlich aufatmen lässt. Denn nicht überall muss man ein Vermögen ausgeben, um eine entspannte Zeit am Strand zu verbringen.

Viele Reisende können nämlich da vor allem nicht auf eine Sonnenliege mit Schirm verzichten. Was diese Griechenland-Touristin nun im Netz berichtet, dürfte vielen den Urlaub versüßen …

Unschlagbarer Preis im Griechenland-Urlaub?

In der Facebook-Gruppe „Rhodos Urlaub“ tauschen sich etliche Rhodos-Begeisterte über ihre Zeit auf der Insel aus. Vor allem werden hier besonders gern auch mal heißbegehrte Ziele oder Insider-Tipps geteilt – so wie dieser besonders günstige Spot für Strandliegen und Sonnenschirme.

„Und hier etwas Positives – Kalavarda „Dionysos Steki“. Man kann nur essen oder Essen mit Schwimmen verbinden. Liegen für zwei Personen kosten 8 Euro, mit zwei gekühlten Getränken (Wasser)“, schreibt eine Facebook-Userin ganz begeistert. Die Gegend sei super-ruhig, sehr gepflegt und auch das Essen überzeuge.

Hier wird es hingegen teuer!

Viele Urlauber sind bei diesem doch ziemlich unschlagbaren Angebot aus dem Häuschen. „Wir waren gestern da, einen Happen essen. War lecker und die Atmosphäre war sehr entspannt. Schöner Ort“ oder „Kann ich nur bestätigen, waren wir letztes Jahr auch Fisch essen, sehr lecker! Und später am Nachmittag planschen, da waren die Liegen schon frei“, kommentieren unter anderem zwei Urlauber den Beitrag.

Jedoch gibt es nicht über all so gute Liegenpreise. So ziehen aktuell vor allem die Liegen an Spaniens Stränden den Urlaubern ganz schön das Geld aus der Tasche. Wo genau man teilweise bis zu 1.200 Euro zahlen muss, erfährst du >>>hier.