Wichtige Hinweise! Griechenland-Urlauber sollten sich vor der Reise informieren

Die Urlaubssaison ist mit dem Ende der Sommerferien für viele Menschen in Deutschland schon vorbei – dabei locken gerade jetzt, wenn hierzulande der kühlere Herbstzeit beginnt, die warmen Länder im Süden Europas. Mittelmeerküste statt grauen Regenwolken? Eine Traumvorstellung.

Warum also nicht im September oder Oktober z.B. nach Griechenland? Schließlich gilt das Land als eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Doch einige Dinge, die hierzulande als bekanntes Allgemeinwissen angesehen werden, sehen in Wahrheit offenbar ganz anders aus.

Wichtige Infos für den Griechenland-Urlaub

Einen Ouzo „für meine guten Freunde“ – so kennt man es aus der Werbung. Die meisten Touristen gehen fest davon aus, dass Ouzo quasi das beliebteste alkoholische Getränk des Landes ist. Doch wie der Facebook-Blog „Verrückt nach Griechenland“ verrät, ist in vielen Regionen des Landes tatsächlich Tsipouro viel beliebter, ein starker Schnaps, ähnlich wie Grappa aus Italien.

Und auch beim morgendlichen Kaffee sollten sich Urlauber auf die griechischen Eigenheiten einstellen. Denn die Griechen trinken tatsächlich mehr Kaffee pro Kopf als jedes andere Land in Europa. „Ellinikós Kafés“ nennt sich das lokale Getränk, das langsam bei niedriger Hitze gebraut wird. Wichtiger Hinweis: Der dicke Kaffeesatz am Boden ist in diesem Fall völlig normal.

Und wenn du im Lokal eine nette Person am Tisch gegenüber erblickst, die dir zuzwinkert, muss dies nicht zwingend wie ein Flirt gemeint sein. „Ältere Generationen nutzen es manchmal, um jemanden zu beruhigen oder ein Geheimnis zu teilen“, mahnt der Blog, um unangenehme Missverständnisse zu vermeiden.

„Ja“ heißt „Nein“?

Missverständnisse könnte es natürlich auch aufgrund der Sprachbarrieren kommen. Denn das griechische Wort für „Ja“ heißt dummerweise „Ναί“ (= ausgesprochen: „Nai“). Dass man das als nervöser deutscher Urlauber in einem Gespräch mal fälschlicherweise als „Nein“ interpretiert, kann durchaus vorkommen. Hier sollte man die Ohren also ganz besonders spitzen!

Wenn man diese kleinen, aber feinen Details beachtet, steht einem entspannten Urlaub in Griechenland eigentlich nichts mehr im Wege.