Krasse Preissteigerung für Urlaub in Griechenland: Die Aufschläge sind riesig

Urlaub in Griechenland gefällig? Dann nichts wie los! Das denken sich wohl aktuell viele Familien, denn schließlich sind die Sommerferien in den meisten Bundesländern im vollen Gange.

Doch wer schon häufiger Urlaub in Griechenland gemacht hat, dürfte schnell feststellen: Es gibt einige Preisanpassungen. Das gilt für verschiedene Regionen und Angebote. Was solltest du jetzt wissen?

Preissteigerungen für Griechenland-Urlaub

Griechenland hat laut „Focus“ die Preise für touristische Sehenswürdigkeiten erhöht. Betroffen ist beispielsweise der Akropolis in Athen. Statt wie früher 20 Euro, kann der Eintritt jetzt fast das Doppelte kosten.

Auch andere Hotspots wie das antike Olympia, das archäologische Nationalmuseum und die antike Stätte von Delphi sind betroffen. Insgesamt handle es sich um 350 Einrichtungen, in denen Urlauber mit einem höheren Eintrittspreis rechnen müssen. Aber das ist längst nicht alles.

Kreuzfahrttourismus betroffen

Auch für den Kreuzfahrttourismus gibt es Neuerungen. Für jeden Landgang eines Passagiers fällt nun ein Zuschlag von bis zu 20 Euro an. Zusätzlich wurden neue Tourismussteuern eingeführt, die je nach Saison zwischen zwei und acht Euro pro Tag liegen.

Ziel dieser Maßnahmen ist es, die stark frequentierten Sehenswürdigkeiten besser zu schützen und langfristig zu erhalten. Dafür wird jetzt auch zu weiteren Maßnahmen gegriffen.

Das musst du für deinen Griechenland-Urlaub wissen

Auf Inseln wie Mykonos und Santorin wurde die Zahl der Kreuzfahrtgäste pro Tag begrenzt, um den Massentourismus einzudämmen. Zusätzlich fällt seit Anfang des Jahres eine Klimasteuer auf Übernachtungen an – je nach Unterkunft bis zu 15 Euro pro Nacht, auch bei Airbnbs. Dein Urlaub könnte also deutlich teurer werden.

Ob das Interesse an einem Griechenland-Urlaub deshalb künftig abnimmt, ist allerdings fraglich.