Brände in Griechenland erreichen neue Dimensionen – Ministerium warnt auch Urlauber

Urlaub in Griechenland lockt mit traumhaften Landschaften und Sonne satt – doch aktuell kämpft das Land gegen eine brennende Gefahr. Brände gefährden nicht nur die Natur, sondern auch beliebte Reiseziele.

Was bedeutet das für die Regionen und den Tourismus?

Gefahr für den Urlaub in Griechenland

Die anhaltende Trockenheit und starker Wind haben in Griechenland erneut zahlreiche Brände entfacht, die auch touristische Regionen gefährden. Besonders betroffen sind beliebte Urlaubsziele wie Kefalonia, Zakynthos und die Halbinsel Peloponnes. Der Zivilschutz warnt laut „dpa“ vor einer hohen Brandgefahr und ruft die Bevölkerung auf, keine Glut zu entfachen und vorsichtig zu sein.

In Regionen wie Zakynthos bedrohen die Flammen mittlerweile Häuser, während auf Kefalonia Wohngebiete bisher verschont bleiben. Das griechische Ministerium für Bürgerschutz hat die zweithöchste Warnstufe für etwa ein Drittel des Landes ausgerufen.

Urlaub in Griechenland: Herausforderungen durch starke Winde

Besonders die Nordwestküste, Inseln wie Lesbos und Samos sowie die Halbinsel Chalkidiki stehen unter starker Brandgefahr. Die heftigen Winde sorgen dafür, dass selbst ein kleiner Funke zu einem Großbrand führen kann. Diese Wetterbedingungen dürften den Löscheinsatz in den nächsten Tagen weiter erschweren.

Trotz der bedrohlichen Situation bleibt Urlaub in Griechenland für viele Reisende ein Wunschziel, wenn auch mit Vorsicht.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.