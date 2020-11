Urlaub in Griechenland: Frau besucht Kreta und ist erschüttert – „Sieht wirklich schlimm aus“

Während wir uns in Deutschland so langsam auf den Winter einstellen müssen, hält das warme Wetter in anderen Teilen Europas noch an. Gerade auf Kreta, im Süden von Griechenland, sind die Temperaturen noch sehr angenehm. Klar also, dass viele Touristen besonders im Spätherbst gerne Urlaub in Griechenland machen.

Denn dort herrschen weiter frühlingshafte Werte um die 20 Grad. Eine Frau fuhr deshalb für einen Urlaub in Griechenland auf die Insel. Bei einem Spaziergang beobachtete sie jedoch Trauriges. „Wirklich schlimm“, schreibt sie auf Facebook.

Urlaub in Griechenland: Frau macht beim Spaziergang auf Kreta eine traurige Beobachtung

Kreta ist die größte Insel Griechenlands und eignet sich auch deshalb gut für einen Urlaub, weil Touristen dort auf eine sehr vielfältige Natur treffen und viel entdecken können. Nun bot sich einer Frau beim Spazierengehen allerdings ein Anblick, der sie traurig machte.

In der Facebook-Gruppe „Kreta - Die Urlaubs Insel unseres Vertrauens“ lud sie mehrere Videos und Fotos aus Analipsi, einem Dorf gut 20 Kilometer östlich von Heraklion, hoch und schreibt: „Es sieht wirklich schlimm aus.“

Das ist Kreta:

Kreta ist die größte griechische Insel

Sie ist die fünftgrößte Insel im Mittelmeer

Sie hat eine Fläche von 8261 Quadratkilometern

Auf ihr leben rund 620.000 Menschen

Die Aufnahmen zeigen den Küstenort, welcher vollkommen verwüstet wurde: Ein Strandgeschäft sowie Straßen sind zerstört, Orte sind überschwemmt und Menschen laufen durch Schlammhaufen – schlimme Bilder der Verwüstung.

Urlaub auf Kreta-Video Urlaub auf Kreta-Video

Gegenüber unserer Redaktion berichtet sie: „Das Wasser hat an mehreren Abschnitten Wege weggerissen, Straßen aufgerissen, Autos aufeinander und an den Strand geschoben. Viele Räume im Erdgeschoß sind überflutet worden.“

Selbst habe sie die Überschwemmung im Dorf nicht miterlebt. „Im Hotel selbst standen lediglich die Wege und einige Räumlichkeiten unter Wasser. Die unteren Pools sind verdreckt. Das Unwetter begann abends und es regnete und gewitterte die ganze Nacht sehr stark“, so die deutsche Urlauberin weiter.

Unwetter sucht Kreta heim

In der Nacht zu Dienstag hatte Starkregen für Überschwemmungen in der Region nordöstlich von Heraklion und in Rethymnon gesorgt. Bäche verwandelten sich in reißende Ströme und Geröll erreichte die Sandstrände. Keller und Wohnungen liefen über, Autos wurden von den Fluten mitgerissen und sogar ins Meer gespült. Die Feuerwehr musste mehrere Personen aus ihren Autos und ihren Wohnungen befreien.

Das Unwetter auf Kreta hinterließ große Schäden. Foto: Privat

Das ist Griechenland:

die Hauptstadt von Griechenland ist Athen

Griechenland grenzt an Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und die Türkei

bekam 1821 staatliche Souveränität

ist 131.957 Quadratkilometer groß und hat 10.727.668 Einwohner (Stand: 2018)

Staatsoberhaupt ist Katerina Sakellaropoulou, Regierungschef ist Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis

bekannte griechische Insel sind: Korfu, Kreta, Kos, Mykonos, Rhodos

Daraufhin schickte die griechische Regierung ein Expertenteam auf die Insel, die die Schäden derzeit aufnehmen und bereits wieder beseitigen. Auch die Urlauberin bestätigt: „Im Dorf haben jetzt die Aufräumarbeiten begonnen. Die ins Meer oder an den Strand gespülten Autos wurden bereits weggeräumt. Am Strand lag auch ein toter Hund, der mittlerweile nicht mehr dort liegt.“

Damit trifft es Griechenland erneut stark, nachdem bei einem Erdbeben auf der Insel Samos zwei Menschen ums Leben gekommen waren.

Auch das Coronavirus hat Griechenland schwer getroffen. Alle Infos dazu findest du in unserem Blog.