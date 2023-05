Urlaub in Griechenland: Gefahr im Wasser droht – das müssen Urlauber wissen

Der Sommer rückt näher und mit ihm auch die Vorfreude auf einen Urlaub am Meer – zum Beispiel in Griechenland. Doch wer denkt, Urlaub in Griechenland bedeutet nur guter Wein, warme Temperaturen und kristallklares Wasser, der irrt.

Gerade am Strand müssen sich Touristen vor einer Gefahr in Acht nehmen.

Urlaub in Griechenland: Unsichtbare Gefahr im Wasser

Für einen Urlaub in Griechenland bietet sich vor allem die schöne Insel Kreta an. Die größte Insel des Landes liegt im Mittelmeer – und genau darin liegt auch eine Gefahr.

So gibt es in dem Gewässer rund um Kreta und andere Inseln des Landes Haie, die dem Menschen durchaus gefährlich werden können. Laut „Desired“ gibt es weltweit rund 500 bekannte Hai-Arten – und ein Zehntel davon kommt im Mittelmeer vor. 15 Arten davon ernähren sich nicht nur pflanzlich und stellen deshalb ein Risiko für Menschen dar. So wurde auch der berühmt-berüchtigte Weiße Hai bereits öfter im Meer vor Kreta gesehen – das größte Exemplar war 6,5 Meter lang.

Die Tiere halten sich überwiegend in tiefen Stellen des Meeres auf, sind deshalb für Schwimmer im Meer nicht immer direkt zu sehen. An der Küste und am Strand wirst du Haien deshalb immerhin eher nicht begegnen – solltest du aber mit einem Boot raus auf das offene Meer fahren und von da aus im Meer schwimmen oder tauchen wollen, ist Vorsicht geboten.

+++ Urlaub auf Mallorca: Diese Probleme werden immer größer – Expertin warnt +++

Urlaub in Griechenland: Das musst du bei Hai-Kontakt wissen

Wenn du einen Hai im Wasser bemerkst oder siehst, musst du vor allem Ruhe bewahren. Zudem solltest du eine vertikale Position einnehmen und dich so wenig wie möglich bewegen – wenn möglich die Beine sogar hängen lassen. Auch, wenn es vielleicht unheimlich anmutet, solltest du außerdem immer Blickkontakt mit dem Hai halten und wenn er die Richtung wechselt, mit ihm wechseln.

Sollte das Tier dir wirklich nahe kommen, kannst du probieren, seine Kiemen zu berühren und Wasser reinzupressen, das gilt als Signal zur Flucht. Wenn du dich auf ein Boot oder an Land retten möchtest, solltest du erst darauf zu schwimmen, wenn der Hai sich in die andere Richtung bewegt – aber dabei jedoch trotzdem immer frontal in seine Richtung schauen. Wichtig ist außerdem, niemals über dem Hai zu schwimmen oder zu tauchen, sondern immer seitlich von ihm zu bleiben.

Mehr Themen:

Auch wenn die Vorstellung, einem Hai zu begegnen, den meisten Menschen Angst macht, sollte sie dich nicht von deinem Urlaub in Griechenland abhalten. Laut „Desired“ ist die Wahrscheinlichkeit, tatsächlich ein solches Tier zu treffen, eher gering. Die Hai-Population sinkt jährlich rapide, sodass der Fisch wohl eher den Mensch fürchten muss, als umgekehrt.