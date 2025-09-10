Von wegen Kreta und Rhodos! Diese griechische Insel wird bei Urlaubern zum neuen Trend

Kreta oder Rhodos? Für viele eine echte Entscheidungsfrage – schließlich sind beide griechische Trauminseln und absolute Klassiker, wenn es um Sommerurlaub geht. Kreta punktet mit seiner Größe, landschaftlicher Vielfalt und zahlreichen Sehenswürdigkeiten, während Rhodos eher kompakt ist und mit traumhaften Stränden sowie einer beeindruckend gut erhaltenen Altstadt begeistert.

Doch jetzt kommt ein ganz anderer Ort ins Spiel, der aktuell richtig im Trend liegt…

Planst du deinen Urlaub? Diese Inseln sind gerade im Trend

Ob Mallorca, die Kanaren oder eben Kreta – diese Urlaubsziele waren (und sind) Dauerbrenner. Kein Wunder, dass man durch TikTok & Co. gefühlt schon jeden Winkel dieser Inseln kennt. Doch genau deshalb zieht es immer mehr Reiselustige an neue, noch unentdeckte Orte. Und siehe da: Eine griechische Insel schiebt sich plötzlich an die Spitze der Trendziele!

Laut einer aktuellen Analyse von Avis, die sich Suchvolumen und Hashtag-Daten genauer angeschaut haben, gibt es ein paar echte Geheimtipps, die gerade richtig durchstarten. Nun, hier kommt das Trend-Ranking der Inseln. Erstmal zu Platz drei – hier landet eine kleine Insel, die öfter mal als „Postkartenidylle“ bezeichnet wird.

Und das völlig zurecht! Auf die Reisenden warten bunte Häuser, glasklares Wasser, traumhafte Strände, zauberhafte Sonnenuntergänge – und natürlich jede Menge griechische Leckereien. Wer es ruhig und authentisch mag, ist auf Symi goldrichtig.

Platz 1: Insel lockt mit Stränden und sommerliche Temperaturen

Auf Platz zwei landet ein portugiesischer Geheimtipp im Atlantik. Porto Santo ist nämlich nur 1,5 Flugstunden von Lissabon entfernt – und noch weit weg vom Massentourismus. Statt Menschenmassen erwarten dich hier endlose Sandstrände und entspannte Vibes. Doch welches beliebte und (noch) geheime Urlaubsziel landet denn jetzt auf dem ersten Platz?

Es ist die griechische Insel Lesbos mit ihren rund 86.000 Einwohnern. Sie ist (noch) nicht überlaufen, aber hat alles, was man sich von einer griechischen Insel erträumt: Fischerdörfer wie aus dem Bilderbuch, weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser und sommerliche Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Und das Beste: Hier erlebst du ein authentisches Griechenland – ganz ohne Selfiestick-Armada à la Santorini oder Mykonos oder auch Kreta und Rhodos.

Egal ob du auf der Suche nach Ruhe, Natur oder mediterranem Genuss bist – diese Inseln beweisen, dass es abseits der bekannten Spots noch jede Menge Urlaubsglück zu entdecken gibt.