Urlaub: Übles Problem in Griechenland, Kroatien & Co. – Touristen sind schuld daran

Wer momentan noch seinen Urlaub plant, sollte diese Reiseziele vielleicht besser vermeiden. In einigen Urlaubsländern, wie in Griechenland, Kroatien und Italien, breitet sich nämlich ein Problem aus, das einem die Reise schnell versauen kann. Der Auslöser der Situation? Etliche Touristen, die in die angesagtesten Orte strömen.

+++ Ryanair macht bittere Nachricht selbst öffentlich – Millionen Urlaubern stockt der Atem +++

Insbesondere in den Sommermonaten wird der Massentourismus in den beliebten Reisezielen zu einem großen Problem und einige europäische Städte platzen förmlich aus den Nähten. In einer Studie des „Ferienhaus-Portal Holidu“ wurde ermittelt, in welchen europäischen Städten am meisten Urlaub gemacht wird.

Urlaub: Massentourismus in Europa

Am Überfülltesten ist die Stadt Dubrovnik in Kroatien. Jährlich empfängt man dort 1,1 Millionen Reisende und auf einen Einwohner kommen 27 Touristen. Die Stadt war ursprünglich ein ruhiger Küstenort, was sie zu einem beliebten Ziel für den Urlaub gemacht hat. Von der beharrlichen Stadt ist jedoch im Sommer nichts mehr zu spüren und sie verwandelt sich in ein geschäftiges Getümmel. Dass die Serie „Game of Thrones“ in der Stadt gedreht wurde, hat die Beliebtheit des Reiseziels nur noch mehr angekurbelt.

Mit 26 Touristen pro Einwohner befindet sich die griechische Insel Rhodos auf Platz 2, der vollsten europäischen Städte. Mittlerweile hat die Insel jährlich mit einem massiven Besucherandrang zu kämpfen. Ursprünglich war Rhodos für den Urlaub besonders attraktiv, da es ein ruhiger Ort mit wunderschönen Stränden war, wovon man im Sommer leider nicht mehr viel merkt.

+++ Kreuzfahrt: Absage-Welle für zahlreiche Aida-Passagiere – der Grund ist ernst +++

Im Kontext des Massentourismus darf selbstverständlich Venedig nicht fehlen. Jährlich verbringen 15 Millionen Touristen ihren Urlaub in der schwimmenden Stadt. Wer die Stadt besichtigen möchte, sollte sich darauf einstellen, dass die Kanäle und historische Gassen von Touristen überfüllt sein werden. Das Problem ist so massiv, dass die Stadt sogar plant, in Zukunft Eintrittsgebühren zu verlangen.

Florenz und Venedig versuchen dem Problem entgegenzuwirken

Auf Platz 4 der beliebtesten Reiseziele in Europa befindet sich die Hafenstadt Heraklion auf Kreta. Insbesondere die Kombination von Stränden und Ruinen scheint die Stadt besonders attraktiv für den Urlaub zu machen. Im Sommer verwandelt die Stadt sich sogar in ein überfülltes Handelszentrum, wie „Bild“ berichtet.

Mehr Themen:

Mit 13 Touristen pro Einwohner empfängt Florenz sogar jährlich 4,5 Millionen Touristen. Mittlerweile wurde aus der berühmten Brücke Ponte Vecchio ein regelrechter Hotspot für das Selfie aus dem Urlaub. Um dem Massentourismus wenigstens etwas entgegenzuwirken, verlangt Florenz von den Touristen sogar eine Ortstaxe zwischen 4,50 und 8 Euro pro Nacht.