Urlaub in Griechenland, Italien und Frankreich: Auswärtiges Amt spricht dringende Warnung aus

Die Temperaturen steigen, der Sommer-Urlaub ist in greifbarer Nähe! Doch nicht nur in Deutschland schießt das Thermometer in die Höhe. Auch in Ländern wie Griechenland, Italien und Frankreich wird es heiß – so heiß, dass das Auswärtige Amt jetzt sogar warnt!

Wer seinen Sommerurlaub am Mittelmeer in Ländern wie Griechenland, Italien und Frankreich geplant hat, der sollte jetzt besser weiterlesen. Es droht Hitze-Gefahr! Temperaturen jenseits der 30 Grad und Wasserknappheit können deine Ferien gefährden, wie „Reisereporter“ berichtet.

Urlaub in Griechenland könnte heiß werden

Schon lange sind extreme Wetterverhältnisse keine Seltenheit mehr. Und in Europa ist vor allem die Mittelmeer-Region betroffen. Jetzt hat sogar das Auswärtige Amt eine Warnung ausgesprochen!

So wurde unter anderem Griechenland in den vergangenen Jahren von extremer Hitze im Sommer heimgesucht. Und auch 2025 scheint kein Ende in Sicht zu sein. Temperaturen von bis zu 40 Grad sind nicht unrealistisch. Besonders die griechischen Inseln sind betroffen. Du solltest daher unbedingt den Wetterbericht im Auge behalten – und bei zu hohen Temperaturen die direkte Sonne und überfüllte Plätze vermeiden.

Dürre in Italien, Waldbrandgefahr in Frankreich

Und auch in Italien könnte es so richtig heiß werden. Besonders in den mittleren und südlichen Teilen des Landes herrscht schon seit mehreren Wochen ein erheblicher Wassermangel. Der Grund: ausbleibender Regen. Für Zentral- und Süditalien sowie für die Insel Sardinien gilt die mittlere Warnstufe für Dürre. Und auch in Südfrankreich herrscht Trockenheit. Es könnte deswegen vermehrt zu Waldbränden kommen.

Damit dein Urlaub in Griechenland, Italien und Frankreich nicht in einem Desaster endet, solltest du dich vor der Abreise am besten informieren, was dort in dem Land aktuell vor sich geht – so bist du auf der sicheren Seite und kannst die notwendigen Maßnahmen ergreifen.