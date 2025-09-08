Urlaub in Griechenland endet mit horrender Handy-Rechnung – Fehler kommt Touristen teuer zu stehen

Manche zählen die Tage im Kopf, andere streichen sie im Kalender ab – und wieder andere nutzen praktische Apps auf dem Smartphone. Eines ist jedenfalls klar: Fast alle fiebern dem Urlaub entgegen. Wenn es dann endlich so weit ist, zieht es viele nicht nur nach Spanien, Italien & Co., sondern auch nach Griechenland.

Doch Achtung! Wer Urlaub in Griechenland macht, sollte unbedingt eine wichtige Sache beachten – sonst kann die Handy-Rechnung nach der Rückkehr ein teures Erwachen bringen.

Korfu-Lage könnte hohe Kosten verursachen

Sonne, Strand und griechisches Essen – wer auf Korfu Urlaub macht, kann sich auf jeden Fall auf eine schöne Reise freuen. Doch wer dort sein Handy nutzt, kann auch eine teure Überraschung erleben. Grund dafür ist die Lage der griechischen Insel!

Sie liegt nämlich nur rund zwei Kilometer von der albanischen Küste entfernt, weshalb sich viele Handys automatisch mit dem albanischen Mobilfunknetz verbinden. Trotz des Aufenthalts in Griechenland erscheinen dann plötzlich eine SMS wie „Willkommen in Albanien“ auf dem Display – und damit sind hohe Roaming-Gebühren verbunden.

++ Mehr News: Urlaub in Griechenland: Gefahr für Touristen – jetzt meldet sich sogar das Auswärtige Amt ++

So zahlte eine Touristin laut „Focus online“ über 300 Euro, weil ihr Handy unterwegs das Netz wechselte. Allein die Nutzung von Google Maps auf einer Quad-Tour verursachte bei einem anderen Reisenden Kosten von rund 150 Euro.

Experten werden deutlich: Automatisches Roaming abschalten!

Die EU-Gesetze, die das sogenannte „Roam like at home“ ermöglichen, gelten in Albanien nicht – denn Albanien ist kein EU-Mitgliedsstaat. Damit entfallen alle EU-Roaming-Vorteile. Die Mobilfunkunternehmen berechnen deutlich höhere Nicht-EU-Tarife.

Experten empfehlen daher dringend, vor Ankunft auf Korfu das automatische Roaming auszuschalten. Wähle stattdessen manuell ein griechisches Mobilfunknetz oder nutze besser WLAN oder eine lokale oder digitale SIM-Lösung (z. B. eSIM). So bleibt der Urlaub entspannt und die Handyrechnung fair.

Apropos Urlaub in Griechenland: Es besteht derzeit Gefahr für Touristen – sogar das Auswärtige Amt äußert sich dazu. Mehr erfährst du HIER.