Pflicht im Griechenland-Urlaub! Wer sie missachtet, riskiert saftiges Bußgeld

Griechenland hat seine Straßenverkehrsordnung ordentlich verschärft – und das trifft vor allem Touristen, die mit Mietwagen, Rollern oder Motorrädern unterwegs sind.

Wer sich nicht rechtzeitig schlau macht, kann schnell auf saftige Bußgeld-Strafen, die Stilllegung seines Fahrzeugs oder sogar den temporären Führerscheinentzug zusteuern. Kurz gesagt: Wer hier nicht aufpasst, zahlt richtig drauf.

Urlaub in Griechenland: Tempolimit von 30 km/h

Denn jetzt gilt in Wohnbereichen und engen Gassen ein generelles Tempolimit von 30 km/h. Das Schwierige daran: Die entsprechenden Zonen sind oft kaum oder gar nicht ausgeschildert. Wer also in Innenstädten oder Wohnvierteln unterwegs ist, sollte besser immer vorsichtig fahren – auch wenn kein Schild darauf hinweist.

++ Urlaub in Griechenland, Italien und Frankreich: Auswärtiges Amt spricht dringende Warnung aus ++

Außerdem kann es schon bei kleineren Parkverstöße sofort richtig ins Geld gehen – die Bußgelder reichen nämlich von 20 bis 150 Euro. Und es bleibt nicht bei einem Strafzettel. Die Polizei kann laut „Bild.de“ in vielen Fällen die Kennzeichen einziehen, bis die Strafe bezahlt ist. Das heißt also, dass in dieser Zeit das Fahrzeug nicht genutzt werden darf.

Achtung im Kreisverkehr: Einfahrende Fahrzeuge haben Vorrang

Was viele überraschen dürfte: In Griechenland haben an Kreisverkehren oft die einfahrenden Fahrzeuge Vorrang – zumindest so lange keine anderen Verkehrszeichen, das anders regeln. Das bedeutet für dich in deinem Urlaub in Griechenland: Selbst wenn du schon mitten im Kreisverkehr bist, musst du oft runter vom Gas und den Neuankömmlingen den Vortritt lassen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Eine Besonderheit in Griechenland sind Halteverbotsschilder mit senkrechten Linien: Eine einzelne Linie steht für ein Halteverbot in ungeraden Monaten, zwei Linien bedeuten, dass das Halten in geraden Monaten verboten ist. Wer hier falsch parkt, riskiert ein Bußgeld – auch wenn es auf den ersten Blick nicht immer sofort erkennbar ist.

Mehr Urlaub-News:

Und wer’s entspannt – und ganz ohne Sorgen um ein mögliches Bußgeld – mag, steigt am besten auf öffentliche Verkehrsmittel um. Vor allem in Städten wie Athen sind U-Bahn, Straßenbahn und Fähren super ausgebaut und bringen dich oft schneller ans Ziel als das eigene Fahrzeug.