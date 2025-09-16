Deutsche Botschaft in Griechenland warnt Urlauber – „Wichtiger Hinweis“

Ein Urlaub in Griechenland verspricht Sonne, Kultur und unvergessliche Erlebnisse – doch auch hier ist Vorsicht geboten. Besonders in den großen Städten wie Athen, Thessaloniki und Piräus sollten Reisende achtsam sein, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Der Verlust von Reisedokumenten oder Taschendiebstähle können den Urlaub schnell trüben. Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen bleibt dein Aufenthalt entspannt und du kannst die schönen Seiten des Landes sorgenfrei genießen – daher hat die Deutsche Vertretung in Griechenland einen „wichtigen Hinweis“ parat …

Wichtige Tipps für Urlauber

So empfehlt die Botschaft, zumindest ein Reisedokument wie den Reisepass immer sicher aufzubewahren. Für Spaziergänge oder Ausflüge ist eine Kopie ausreichend. Das hilft, unnötige Risiken im Urlaub zu vermeiden und erleichtert im Notfall die Identitätsprüfung.

Flugreisen nach Deutschland sind nur mit einem gültigen Reisepass, Personalausweis oder einem Passersatzdokument möglich. Urlauber sollten immer eines dieser Dokumente sicher verwahren, um im Urlaub flexibel und sicher zu bleiben.

Geht ein Ausweisdokument verloren, stellt die deutsche Botschaft in Athen Ersatzdokumente aus. Dafür ist jedoch eine Identitätsprüfung notwendig, die von der zuständigen Behörde in Deutschland durchgeführt wird. An Wochenenden oder Feiertagen ist dies oft nicht möglich. Ein Rückflug kann dann frühestens nach Ausstellung des Reiseausweises erfolgen.

