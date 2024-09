Durch Deutschland reisen und Döner essen: Irre Aktion bringt dir Gratis-Urlaub

Was genau den besten Döner ausmacht, darüber scheiden sich die Geister. Während die einen auf Knoblauchsoße mit ein wenig Schärfe schwören, bevorzugen andere eine viel größere Auswahl an Soßen. Auch über das beste Brot oder die beste Bude wird im Netz oft heftig diskutiert. Ein Anbieter will dieser Diskussion offenbar ein Ende setzen und sucht den ultimativen Döner-Tester.

Einmal quer durch Deutschland fahren, in jedem Bundesland Döner essen und dafür auch noch Geld bekommen? Für manche mag das der Urlaub der Träume sein. Ob man nach diesem Experiment weiß, wo es den leckersten Döner gibt?

Döner: Urlaubsreise zum Imbiss-Test

Die Website „Betrugstest.de“ bietet Berichte zu Glücksspiel, Aktienhandel und mehr und will über seriöse und betrügerische Anbieter aufklären. Außerdem werden Verbraucher über verschiedene Betrugsmaschen im Internet informiert. Nun hat man sich ein weiteres Thema vorgenommen und will sich an der Döner-Diskussion beteiligen. „Wer Döner liebt und gerne reist, kann sich bis zum 8. September 2024 bewerben und dabei für jeden probierten Döner bezahlt werden“, heißt es von den Verantwortlichen.

Dafür stellt „Betrugstest.de“ 2.000 Euro zur Verfügung. Damit kann sich ein selbst ernannter Tester auf eine kulinarische Reise durch alle 16 Bundesländer begeben. Dabei gibt es eine Vorgabe: Insgesamt müssen mindestens 32 Dönerläden getestet werden, also zwei pro Bundesland. Dabei wird der beliebte Imbiss-Snack nicht nur auf seinen Geschmack geprüft. Auch die Frische, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Atmosphäre sollen in die Bewertung einfließen.

Das Budget von 2.000 Euro soll Transport, Unterkunft und natürlich den Döner abdecken. Nach der Bewerbungsphase hat der Auserwählte bis November 2024 Zeit, sich einmal quer durch Deutschland zu essen. Ob diese subjektive Bewertung am Ende wirklich aussagekräftig ist, sei dahingestellt. Für eine Person wird es auf jeden Fall ein großer Döner-Urlaubsspaß und bietet sicherlich Zündstoff für weitere Diskussionen im Internet!