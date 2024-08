Urlaub auf Gran Canaria: Touristen rasten in Hotel komplett aus – Video zeigt ganzes Ausmaß! „Krieg“

Auf TikTok wurde ein Video gepostet, das viele Nutzer der App wirklich schockiert. Es zeigt einige Touristen, die Urlaub auf Gran Canaria machen und am Hotelpool vollkommen eskalieren. In den Kommentaren kann man über dieses Verhalten nur den Kopf schütteln.

In dem Video auf TikTok sieht man, wie viele Touristen sehr früh morgens am Eingang zum Hotelpool stehen und anscheinend auf etwas zu warten scheinen. Ganz plötzlich stürmen die Touristen, die Urlaub auf Gran Canaria machen, auf den Hotelpool zu.

Urlaub auf Gran Canaria: Touristen reservieren Liegen

Allesamt stürmen sie auf die Liegen am Hotelpool und reservieren diese mit Handtüchern. Die Touristen stürmen von allen Seiten auf die noch freien Liegen und manche von ihnen rennen sogar, um den besten Platz am Pool zu ergattern. In kürzester Zeit liegen auf fast allen Liegen am Hotelpool Handtücher, womit die Touristen diese reservieren wollen.

In der Beschreibung des Videos wird das Verhalten der Touristen, die Urlaub auf Gran Canaria machen, nur beschrieben mit den Worten „der Krieg ist ausgebrochen“. Beim Anblick des Rennens um die besten Plätze am Hotelpool erscheint der Vergleich angemessen. Teilweise ist sogar zu sehen, wie sich Touristen gegenseitig anrempeln, um schneller an der Liege zu sein.

Auch in den Kommentaren können viele das Verhalten der Hotelgäste nicht fassen und machen sich lustig über dieses. Eine TikTok-Nutzerin kann den Anblick der Touristen, die Urlaub auf Gran Canaria machen, nur sehr schwer ertragen und schreibt: „Wieso schämt man sich, obwohl man gar nicht dabei ist …“

Unverständnis über den Ansturm

Andere User können nicht nachvollziehen, warum der Hotelpool bei den Touristen so hart umkämpft ist und schreiben verständnislos: „Hä? Da gibt’s doch auch das Meer!“ Eigentlich ist der Urlaub auf Gran Canaria besonders beliebt wegen seiner wunderschönen Strände. Eine Meinung, die diese Touristen anscheinend nicht teilen und den Hotelpool bevorzugen.

Das Reservieren der Liege mit einem Handtuch wird auch nicht von allen Nutzern auf TikTok akzeptiert. Einige schreiben deshalb: „Wenn ich eine Liege sehe, die mit Handtüchern reserviert ist, dann lege ich sie weg.“ Um mögliche Konflikte zu vermeiden und genug Liegen für alle Gäste zu bieten, haben viele Hotels das Reservieren mit dem Handtuch mittlerweile verboten. Eine Maßnahme, die von dem Hotel auf Gran Canaria bisher nicht ergriffen wurde, aber angesichts des Videos vielleicht bald ebenfalls eingeführt wird.