Mit diesen Tipps sparst du im Urlaub richtig Kohle – du musst dich nur trauen

Urlaub kann schnell zu einer kostspieligen Angelegenheit werden. Oft summieren sich Ausgaben für Unterkunft, Verpflegung und Aktivitäten unerwartet hoch. Doch mit cleveren Strategien lässt sich auch mit begrenztem Budget entspannt reisen.

Allein mit einem Preisvergleich für Hotels, Flüge, Pauschalreisen und Co. sparst du bares Geld. Im Urlaub angekommen, kannst du deinen Geldbeutel dank zehn simpler Tricks weiterhin schonen.

So sparst du im Urlaub bares Geld

Die ING-Bank rät allen Urlaubern zu diesen 10 einfachen Spar-Hacks:

Selbst kochen anstelle eines Restaurant-Besuchs: Wer nicht jeden Tag essen geht, sondern selbst mit frischen Zutaten kocht, kann Geld sparen und gleichzeitig lokale Spezialitäten entdecken. Streetfood probieren: Auf Streetfood-Märkten sind die Preise oft nicht so teuer wie in Restaurants. Im Restaurant auf den Mittagstisch setzen: Geht es doch mal in ein Restaurant, kannst du beim Mittagstisch oft günstigere Angebote pobieren. Trinkflasche statt Getränke kaufen: Wer unterwegs eine wiederverwendbare Trinkflasche nutzt und kostenlose Trinkwasserbrunnen oder sicheres Leitungswasser nutzt, spart Geld und reduziert Plastikmüll. Öffentliche Verkehrsmittel statt Mietwagen: Wer auf Bus und Bahn setzt, zahlt weniger als für einen Mietwagen. Fahrrad fahren: Eine fremde Stadt mit dem Fahrrad zu entdecken ist günstig, flexibel und umweltfreundlich. City Cards geschickt einsetzen: City Cards ermöglichen freien Eintritt, Rabatte und kostenlose Verkehrsmittel, was sich besonders für Entdecker lohnt. Gratis Kultur-Angebote nutzen: Einige Museen oder Sehenswürdigkeiten bieten dir an bestimmten Tagen kostenlosen Eintritt. Apps nutzen: Ein kurzer Blick aufs Smartphone lohnt sich, denn Apps wie „GetYourGuide“ oder „Tiqets“ bieten oft günstigere Tickets und hilfreiche Bewertungen für die besten Angebote. Gepäck reduzieren: Wer mit leichtem Gepäck reist, spart Geld. Vor allem, wenn die Unterkunft eine Waschmaschine bietet, sodass weniger Kleidung nötig ist.

Du kannst im Urlaub entsprechend in vielerlei Hinsicht sparen. Doch wie viel Bargeld solltest du mitnehmen?

+++ Auch interessant: Tourismus-Experte wird deutlich: Deutsche Urlauber „kennen Europa relativ wenig“ +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

So viel Geld solltest du mitnehmen

Laut American Express raten Experten dazu, für eine Woche Urlaub innerhalb Europas nicht mehr als 100 Euro in bar mitzunehmen. Individualreisende und Reisende außerhalb der EU sollten hingegen etwas mehr Bargeld in der Landeswährung dabei haben.

Hier mehr lesen:

Für sicheres Bezahlen bei Ausflügen und Einkäufen im Urlaub sei die Nutzung von Kreditkarten in der Regel empfehlenswert.