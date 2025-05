Urlaub am Gardasee: Lage gerät völlig außer Kontrolle – Knallhart-Maßnahme droht

Bei dem Gedanken an einen Urlaub am Gardasee erwartet man eigentlich schöne Natur, malerische Städte und Badespaß – diese Szenen haben jedoch schon lange nichts mehr mit einer entspannenden Reise zu tun, sondern erinnern eher an eine Massenveranstaltung. Die Bewohner fordern jetzt, dass die Stadt knallhart gegen die Touristen durchgreift.

Auf den sozialen Medien gehen gerade Bilder und Videos herum, die erschrecken. In Sirmione, einer der bekanntesten Urlaubsorte am Gardasee, herrscht ein regelrechter Ausnahmezustand. Menschenmassen drängen in die historische Altstadt. Wie „Merkur.de“ berichtet, war die einzige Straße, die zum Zentrum führt, sogar über zwei Stunden komplett blockiert.

Urlaub am Gardasee: 40.000 mehr Autos als im Vorjahr

Die Bürgermeisterin von Sirmione, Luisa Lavelli, berichtet: „Der gesamte Gardasee ist im Sturm erobert worden. In unserer Gegend haben wir in den drei Feiertagen 40.000 mehr Autos registriert als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.“

+++ Eurojackpot geht nach Deutschland – Lotto-Chico klappt die Kinnlade herunter +++

Sirmione war zwar schon immer ein beliebter Ort für den Urlaub am Gardasee, jedoch ist die Situation mit den Touristen vollkommen eskaliert. Kein Wunder, dass es den Anwohnern reicht. Das italienische Portal „fanpage.it“ berichtet, dass die Ladenbesitzer und Hoteliers von Sirmione eine klare Forderung an die Stadtverwaltung haben: „Jetzt reicht es, wir müssen ein paar Regeln aufstellen.“

Es werden klare Maßnahmen gefordert, um der Touristenmassen Herr zu werden. So wurde unter anderem vorgeschlagen, dass Tagesbesucher Eintrittsgebühren für das Besichtigen von Sirmione zahlen sollten, wie es bereits in Venedig umgesetzt wurde.

+++ Lidl-Filialleiter packt aus: Diesen Klopapier-Trick kennt kaum ein Kunde +++

Sicherheitsbeauftragter der Stadt fordert Respekt für Einwohner

Der Sicherheitsbeauftragte der Stadt, Massimo Padovan, forderte laut „besciaoggi.it“, dass für Tagestouristen ein Reservierungssystem eingerichtet wird. Außerdem schlug Padovan vor, dass man das Parksystem überarbeitet und die Präsenz von Kontrollpersonal deutlich erhöht.

Mehr Themen:

Sirmione ist ein regelrechter Hotspot für den Urlaub am Gardasee. Gegenüber „stol.it“ erklärt Padovan: „Sirmione ist eine Perle, die wir weiterhin für Touristen offen halten wollen.“ Jedoch betont er auch: „Allerdings mit Ausgewogenheit und Respekt für die Einwohner.“ Die Bürgermeisterin berät jetzt über mögliche Maßnahmen.