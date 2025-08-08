Urlauber am Gardasee sind gewarnt: Dreiste Masche könnte auch sie treffen!

Immer wieder versuchen Betrüger, ahnungslose Menschen mit dreisten Maschen um ihr Geld zu bringen. Dabei wenden sie regelmäßig neue Strategien an, um nicht durchschaut zu werden. Besonders ältere Menschen oder Personen, die sich irgendwo nicht auskennen, sind beliebte Opfer bei den Kriminellen – so auch Urlauber.

Am Gardasee ist aktuell eine bekannte Betrugsmasche im Umlauf, vor der auch Urlauber nicht sicher sind. Mit de sogenannten „Spiegeltrick“ versuchen Kriminelle, einen Verkehrsunfall vorzutäuschen, um anschließend Geld von ihren Opfern zu erpressen. Das sind die Einzelheiten…

Gardasee-Urlauber müssen aufpassen

Am Gardasee verbreitet sich aktuell eine miese Betrugsmasche, mit der Kriminelle an das Geld ihrer Opfer kommen wollen. Urlauber müssen aufpassen!

Erst kürzlich nahm die Polizei einen 21-jährigen Mann fest, der in der Marconistraße einen Verkehrsunfall vorgetäuscht hatte. Der Täter täuschte einen seitlichen Zusammenstoß zwischen seinem Fahrzeug und dem eines älteren Mannes vor. Dafür streckte er einen Arm aus dem Fenster, gestikulierte wild und folgte seinem Opfer anschließend. Der Betrüger konfrontierte den älteren Mann, indem er einen bereits zuvor beschädigten Seitenspiegel zeigte und Geld für den angeblichen Schaden forderte.

Glücklicherweise war zufällig eine Polizeistreife in der Nähe die den Vorfall, von dem „südtirolnews“ berichtete, beobachtete. Die Beamten griffen sofort ein und hielten den mutmaßlichen Betrüger fest, während der schockierte Mann den Vorfall schilderte.

Als die Polizisten das Fahrzeug des 21-Jährigen durchsuchten, fanden sie neben Steinen, Gummihämmern und einem Radmutternschlüssel zur Inszenierung des Unfalls außerdem blaue Kreidestücke, die offenbar zur Vortäuschung von Farbanhaftungen genutzt wurden.

Masche ist bereits bekannt

Nur kurze Zeit später meldete sich ein weiteres Opfer bei der Polizei und berichtete von einem ähnlichen Betrugsversuch, vermutlich durch denselben Kriminellen. Auch hier handelte es sich um eine ältere Person. Der 21-Jährige wurden wegen versuchter Erpressung festgenommen und erhielt ein vierjähriges Rückkehrverbot nach Desenzano sowie eine sicherheitsrechtliche Verwarnung.

Urlauber am Gardasee müssen aufpassen, dass sie nicht auf den „Spiegeltrick“ hereinfallen. Die Masche ist nicht neu, doch wird bei dreisten Betrügern immer beliebter. „Wer den Trick kennt, besteht darauf, die Polizei zu rufen, dann ziehen die Betrüger meist ab“, rät der ADAC.