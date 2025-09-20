Urlaubsausflug am Gardasee endet dramatisch – zwei deutsche Frauen geraten in Not

Der Gardasee gilt als beliebtes Urlaubsziel für Reisende aus aller Welt. Doch für zwei deutsche Wanderinnen wurde eine Tour auf den Monte Fubia zu einer gefährlichen Situation.

Nachdem sie sich verirrt hatten und eine von ihnen verletzt wurde, schalteten sie die Bergrettung ein. Wie verlief die dramatische Rettungsaktion?

Urlaub am Gardasee: Bergtouren mit Risiken

Zwei deutsche Frauen gerieten beim Wandern in der Region Monte Fubia am Gardasee während ihres Urlaubs in Not. Sie hatten sich beim Abstieg verirrt, und eine von ihnen verletzte sich am Arm. Um 18 Uhr setzten die beiden laut einen Notruf ab, da der Einbruch der Dunkelheit bevorstand.

++ Auch spannend: Der nächste Urlaub per Flugzeug steht an? Bei DIESEN Airlines solltest du aufpassen ++

Ein Team der Bergrettung suchte die Wanderinnen mithilfe von GPS-Daten und rettete sie sicher. Wie die Zeitung ‚L’Arena‘ berichtete, wurden die Wanderinnen auf halber Strecke zwischen einem Wanderweg und der Straße gefunden. Gegen 22 Uhr wurde der Rettungseinsatz beendet. Der Gardasee ist ein beliebtes Ziel für Urlauber, birgt aber auch Risiken.

Urlaub am Gardasee: Nicht nur die Berge sind gefährlich

Das Wandergebiet Monte Fubia bei Malcesine lockt mit beeindruckender Aussicht, ist aber anspruchsvoll. Nicht immer enden Notfälle glimpflich. Ende Juli stürzte ein 30-jähriger Deutscher beim Abstieg von der Cima Sat 200 Meter in die Tiefe. Für ihn kam im Urlaub am Gardasee jede Hilfe zu spät.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auch der Gardasee selbst birgt Gefahren. Im Juni ertrank ein 52-jähriger Deutscher während seines Urlaubs vor den Augen seiner Frau. Tragischerweise geschah dies ausgerechnet an seinem Geburtstag.

Der Gardasee erinnert Urlauber daran, dass Vorsicht bei allen Aktivitäten geboten sein sollte.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.