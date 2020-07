Skurril! Um zumindest ein bisschen das Gefühl von Urlaub zu bekommen, gibt es in einem Flughafen in Taiwan ein unfassbares Angebot. (Symbolbild)

Urlaub: Gäste setzen sich in den Flieger – was dann passiert, ist einfach nur skurril

„Ich brauch Urlaub“ – wer kennt den Spruch nicht. Doch in der Corona-Krise ist das Organisieren einer Reise gar nicht so einfach. Wobei wir in Deutschland uns noch glücklich schätzen können: Schließlich starteten vor rund zwei Wochen die ersten Flieger bereits in die Urlaubsregionen. Seitdem fallen bei immer mehr Ländern die Einreisesperren.

Mit dem Bedürfnis nach Urlaub- und Reisefeeling sind wir aber natürlich in Deutschland nicht allein auf der Welt. Und nicht überall sind Reisen bereits wieder möglich. Was sich deswegen in einem Flughafen in Taiwan abgespielt hat, klingt fast schon unglaublich. Darüber berichtete „CNN“.

Urlaub: Flughafen in Taiwan macht Gästen unfassbares Angebot

Nach dem Ausbruch des Coronavirus überraschte die Republik Taiwan auf internationaler Ebene: Kaum ein Land hatte es geschafft, das Virus so schnell in Griff zu bekommen. Es gab kaum Infizierte und auch auf einen Lockdown des öffentlichen lebens verzichtete die Insel – und das trotz der geringen Distanz zum chinesischen Festland.

Die taiwanesische Lösung: Eine engmaschige Testung, Überwachung von Infektionsketten und die Produktion und Austeilung von Schutzmasken. Um die Infektionszahlen weiter so gering zu halten, sind die Ein- und Ausreiseregelungen jedoch streng. Der Tourismus steht faktisch still, Urlauber aus dem Ausland dürfen die Insel nicht betreten.

Deswegen gibt es am Songshan-Flughafen in Taiwan nun ein unfassbares Angebot. Wer auf das Reisegefühl absolut nicht verzichten kann, kann eine ganz besondere Tour buchen. Sie führt die Reisenden durch den Check-In, die Sicherheitskontrollen und das Boarding bis in das Flugzeug. Und dann passiert das Kuriose: Die Maschine hebt nicht ab, sondern bleibt am Boden stehen.

„Dann tu doch so, als ob du verreist“

Wenig später verlassen die Tour-Besucher das Flugzeug wieder und passieren auf dem Rückweg die Passkontrollen wie bei einer ganz normalen Landung. Einen halben Tag soll die Tour dauern, die mit dem Slogan „Du kannst Taiwan nicht verlassen, dann tu doch so, als ob du vom Songhan-Flughafen verreist“ beworben wird. 90 Personen können daran teilnehmen.

„Menschen, die nicht die Möglichkeit hatten, in Songshan internationale Flüge zu nehmen, können diese Chance nutzen, um mehr über den Boarding-Prozess und die entsprechenden Serviceeinrichtungen zu erfahren und zu erfahren", zitiert „CNN“ den stellvertretenden Direktor des Flughafens, Chih-ching Wang.

Endlich mal wieder im Flieger sitzen - davon träumen offenbar nicht wenige Menschen in der Corona-Zeit. (Symbolbild) Foto: imago images / Frank Sorge

Zudem gehörten die Besucher zu den ersten, welche die neuen Einrichtungen am Flughafen kennenlernen würden. Auch „exklusive Gastgeschenke“ soll es geben.

Ob bei den Gästen der Tour nach einem halben Tag am Flughafen dennoch richtiges Urlaubsgefühl aufkommt, bleibt zumindest zu bezweifeln. (dav)