Frankreich-Urlauber müssen neues Kleidungs-Verbot beachten – sonst droht ein Bußgeld!

Du planst einen Urlaub in Frankreich? Dann solltest du dir beim Packen deines Koffers gut überlegen, welche Kleidung du mitnimmst. Der Bürgermeister von Les Sables-d’Olonne fordert Touristen laut „DPA“ jetzt nämlich auf, in der Stadt angemessene Kleidung zu tragen.

Der Grund: Urlauber laufen zunehmend in Badekleidung durch die Straßen, was Yannick Moreau als „unanständiges Verhalten“ bezeichnet. Für ihn ist es eine Frage des Respekts gegenüber Einwohnern und öffentlicher Hygiene.

Frankreich-Urlauber müssen Kleidungsverbot beachten

Strandgäste dürfen nicht mit nacktem Oberkörper oder in Badehosen in der Stadt unterwegs sein. „Ein wenig Anstand bitte!“, mahnt der Bürgermeister. Wer gegen diese Regel verstößt, muss mit einem Bußgeld von 38 Euro rechnen. Urlaub auf respektvolle Weise zu genießen, liegt ihm laut eigener Aussage besonders am Herzen.

Die Stadtpolizei soll auf Einhaltung der Kleiderregeln achten. „Um Ihre Brustmuskeln und Ihre schönste Badehose in Les Sables-d’Olonne zur Schau zu stellen, stehen Ihnen elf Kilometer Strand zur Verfügung“, erklärt Moreau mit Nachdruck. Urlaub bleibt in Les Sables-d’Olonne eine Frage von stilvollem Auftreten.

Plakate in Les Sables für angemessene Kleidung

Ein Plakat unterstützt die Kampagne in der Urlaubs-Region gegen unangemessene Kleidung mit Humor. „Nach 200 Jahren Eleganz in Les Sables wollen wir doch nicht in Unterhosen in unseren Gassen enden!“, steht darauf. Die Grafik zeigt eine Entwicklung vom eleganten Auftreten bis hin zu lässigen Outfits.

Zuerst sieht man einen Mann in traditioneller französischer Kleidung mit Mütze und eine Frau in langem Kleid, Hut und Sonnenschirm. Danach wird ein Tourist in Turnschuhen, Shorts und Hemd dargestellt. Abschließend folgen zwei Männer mit nacktem Oberkörper: Einer trägt eine Badehose und ist barfuß, der andere Shorts, Socken und Badeschlappen. Zweiteres Outfit solltest du jetzt allerdings nur dort tragen, wo es erlaubt ist.

