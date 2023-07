Man muss keine Flugangst haben, um sich vor so einer Situation zu fürchten: Du sitzt in einem Flieger, der plötzlich dramatisch an Höhe verliert. So erging es nun zahlreichen Touristen nach ihrem Urlaub in Frankreich.

Eine Maschine hatte über Deutschland plötzlich mit starkem Druckverlust zu kämpfen. Der Pilot, der viele Passagiere nach ihrem Urlaub in Frankreich nach Hause bringen sollte, reagierte mit einem heftigen Sinkflug – und damit goldrichtig.

Urlaub in Frankreich: Panik im Flieger – plötzlicher Sinkflug

Ein Flugzeug der spanischen Billig-Airline „Volotea“ hatte am Dienstag urplötzlich mit einem schwerwiegenden Problem zu kämpfen. Die Maschine war auf dem Weg vom französischen Toulouse nach Hamburg, als aus dem Nichts ein starker Druckverlust in der Kabine eintrat. Das berichtet das Portal „Aviation Herald“, das ungewöhnliche Vorfälle im Flugsektor sammelt.

+++ Urlaub in Frankreich trotz heftiger Ausschreitungen? Expertin rät – das müssen Touristen jetzt beachten +++

Keine Lapalie – meist führt eine undichte Stelle zu diesem Phänomen und lässt dem Piloten nur wenige Sekunden Reaktionszeit, bevor alle im Flieger bewusstlos werden. Der Pilot des Airbus A319, der sich gerade über Stuttgart befand, reagierte schnell und richtig. Er leitete sofort einen heftigen Sinkflug ein, um den Druck, der auf die Kabine wirkt, zu reduzieren.

Druckverlust: Maschine geht steil nach unten

Bei den über 100 Passagieren an Bord dürfte die entspannte Stimmung nach dem Urlaub in Frankreich blitzschnell in Panik umgeschlagen sein. Der Flieger war auf 11.500 Metern Höhe, als das Problem um 8.17 Uhr unerwartet eintrat. Innerhalb von zehn Minuten donnerte das Flugzeug auf knapp 3000 Meter Höhe herunter. Die Notlandung, die zunächst geplant war, konnte abgewendet werden. Der Druckverlust war auf der niedrigen Höhe nicht mehr dramatisch.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Und so brachte der Pilot die Maschine im Tiefflug bis nach Hamburg und landete sie dort souverän.