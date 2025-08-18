Nach der Dubai-Schokolade folgt der nächste Trend – viele machen dafür Urlaub in Frankreich

Die Dubai-Schokolade sorgte für einen regelrechten Hype in den sozialen Netzwerken. Doch der Trend ist längst vorbei, jetzt steht etwas anderes ganz oben auf der Liste von Foodies – viele reisen dafür sogar nach Frankreich!

Mit seinen Kreationen begeistert Cédric Grolet sage und schreibe rund 13 Millionen Instagram-Follower. Besonders bekannt ist der französische Konditor für seine Desserts, die wie echte Früchte aussehen. Im Inneren sind die süßen Teilchen gefüllt mit Cremes, Mousse und Fruchtfüllungen.

Frucht-Desserts lassen Social Media ausrasten

Die Desserts sind so gestaltet, dass sie wie echte Früchte aussehen, oft mit Hilfe von Airbrush-Technik und großer Präzision. Diese süßen Sünden sind bekannt für ihre detailreiche Gestaltung und ihren intensiven Geschmack – und genau das macht sie auch zu einem echten Luxus-Erlebnis! So kann eine einzige Frucht gut und gerne mal bis zu 40 Euro kosten. Auf Social Media gibt es deswegen auch schon Rezepte zum Nachahmen.

Und auch in Deutschland ist der Hype um die täuschend echt aussehende Frucht-Desserts längst angekommen. Generell liegen üppige Desserts, die aufwendig hergestellt wurden, aktuell im Trend, wie Marcus Schlich, stellvertretender Chefeinkäufer beim Online-Supermarkt Knuspr.de, unserer Redaktion gegenüber verrät.

Vor allem junge Zielgruppen fühlen sich angesprochen

„Wir beobachten derzeit – sowohl online als auch in unseren eigenen Bestellungen – ein deutlich steigendes Interesse an außergewöhnlichen, optisch ansprechenden Premium-Desserts. Besonders gefragt sind bei Knuspr aktuell verschiedene Mousse-Desserts (au chocolat, à la vanille, au citron usw..), unterschiedliche Tiramisu-Varianten sowie hochwertige Konditoreiprodukte, beispielsweise von der Münchner Senioren-Backstube Kuchentratsch“, sagt Schlich.

Auslöser seien die Fruit Cakes von Cédric Grolet, die zum viralen Social Media Trend geworden sind und seit Wochen in den sozialen Netzwerken für große Aufmerksamkeit sorgen – vor allem bei jüngeren Zielgruppen, so der stellvertretende Chefeinkäufer weiter. „Einige Fans reisen sogar bis nach Paris, um das Original vor Ort zu probieren. Gleichzeitig reagieren auch erste deutsche Konditoreien auf den Trend und erweitern ihr Angebot um die beliebten Frucht-Desserts.“