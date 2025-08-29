Neues Verbot im Flieger! Urlauber sollten diese Regeln dringend kennen

Neuer Monat, neues Verbot! Noch in diesem Jahr kommt eine weitere strenge Regel auf Urlauber zu, die mit dem Flugzeug verreisen wollen. Eine Airline hat ihre Richtlinien bezüglich Gepäck noch einmal verschärft.

Ab Oktober gilt bei Emirates ein neues Verbot im Flugzeug, von dem du dringend wissen solltest, bevor du deinen Urlaub antrittst.

Urlaub: Das ist im Flieger verboten

Ein Gegenstand ist in den vergangenen Jahren zum Streitthema geworden: Powerbanks. Da sie schnell erhitzen und sogar Feuer fangen oder giftige Gase freisetzen können, sind sie zu einem nicht unerheblichen Sicherheitsrisiko avanciert. Viele Airlines verbieten daher jetzt bereits die Nutzung der Powerbanks an Bord.

Dazu gehört etwa die Lufthansa und ab dem 1. Oktober auch Emirates, wie die Airline kürzlich mitteilte. Ab dem 1. Oktober dürfen Passagiere daher nur noch Powerbanks bis zu einer Leistung von 100 Wattstunden mitführen und diese an Bord des Flugzeuges nicht mehr nutzen.

Urlaub: Verbot wird ausgeweitet

Wer eine Powerbank dabei hat, muss diese für die Dauer des Fluges in einer Tasche unter dem Sitz oder in der Sitztasche verstauen. Im aufgegebenen Gepäck sind sie weiterhin verboten. Informationen zur Kapazität des Gerätes müssen mitgeführt werden.

Auch viele asiatische Fluggesellschaften haben ihre Regeln bezüglich Powerbanks verschärft. Es muss damit gerechnet werden, dass andere bald nachziehen. Für Urlauber ist es also umso wichtiger, nicht nur auf die Regeln bezüglich Flüssigkeiten, verbotene Gegenstände (wie Waffen, Drogen etc.) zu achten, sondern nun auch die neuen Pflichten rund um Powerbanks zu beachten. Sie sollten sich stets vor Abreise über die aktuell geltenden Vorschriften informieren.