Urlaub: Frau fliegt zum ersten Mal und begeht Horror-Fehler – selbst die Crew ist schockiert

Dieser Fehler war mehr als ein Fauxpas. So etwas passiert einem doch nicht einfach so, sollte man meinen. Was eine Urlauberin auf ihrem ersten Flug zuletzt Anfang Juli erlebte, dürfte bei ihr durchaus so einige Narben hinterlassen – auf der Seele und auf dem Konto.

Denn dieser Fehler sollte sie und die gesamte Crew nicht nur nachhaltig verschrecken, sondern auch noch eine Stange Geld kosten. Womöglich war das nicht nur der erste Flug der Reisenden, sondern auch bereits ihr letzter.

Urlaub: Erster Flug wird zum Horror

Diese Verwechslung sollte der Passagierin nicht noch einmal passieren. Bei ihrem allerersten Flug sorgte sie für ein unbeschreibliches Chaos, dass nicht nur ihr, sondern auch allen anderen Fluggästen und auch der Crew sicherlich für lange Zeit im Gedächtnis bleiben sollte. Der Vorfall am 4. Juli dürfte für die Reisende noch ein Nachspiel haben.

Auf dem Weg in den Urlaub bestieg die Frau erstmals ein Flugzeug. Als der Flieger am Airport von Zhejiang auf die Startgenehmigung wartete, suchte die Reisende die Toilette auf. Zumindest dachte sie das. Doch öffnete sie die falsche Tür.

Urlauberin nach Patzer arm

Statt der Toiletten-Tür erwischte die Passagierin allen Ernstes den Notausgang. Weil die Crew davon nichts mitbekam, entriegelte sie die Tür und löste damit den Automatismus aus, der die Evakuierungsrutsche aktivierte. Da „waren sogar die Flugbegleiter erschrocken“, erinnerte sich ein Passagier später gegenüber der „New York Post“.

Doch bei dem Schock blieb es natürlich nicht. Der gesamte Flieger musste evakuiert werden, der Flug fiel sogar komplett aus. Und den finanziellen Schaden? Den muss nun die tollpatschige Passagierin bezahlen. „Die Passagierin war in Tränen aufgelöst, als sie erfuhr, dass sie Schadenersatz zahlen muss“, erzählte der Passagier weiter. Denn der belief sich auf ganze 28.000 Dollar – umgerechnet fast 26.000 Euro.