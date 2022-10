Urlaub: Weil niemand auf Flügen mittleren Sitz buchen will – Airline macht Kunden unfassbares Angebot

Wer einen Urlaub bucht, der will es nicht nur am Aufenthaltsort bequem haben. Auch ein angenehmer Flug ist vielen Passagieren wichtig. Immerhin gibt es Ziele, die erfordern viele Stunden an Flugzeit.

Die mittleren Sitzplätze im Flieger bieten weder einen Fensterblick noch einen einfachen Zugang zur Toilette. Sie sind also unumstritten die am wenigsten erwünschten Plätze bei Reisenden. Doch irgendwie müssen auch diese Plätze besetzt werden.

Urlaub: Australische Airline startet Verlosung

Wie „cnn travel“ berichtet, geht aus einer kürzlich durchgeführten Social-Media-Umfrage der Airline Virgin Australia hervor: Nur 0,6 Prozent von mehr als 7.500 befragten Menschen bevorzugen den Mittelsitz – ein sehr, sehr kleiner Teil also. Doch das könnte sich bald ändern. Zumindest bei Virgin Australia selbst.

Die Airline hat nämlich grade die „Middle Seat Lottery“ gestartet! Das ist eine Verlosung, die nur für diejenigen gemacht werden, die während eines Fluges freiwillig oder unfreiwillig auf dem Mittelsitz Platz nehmen.

Urlaub: Unter anderem eine Helikopter-Kneipentour gibt es zu gewinnen

„Virgin Australia ist eine Fluggesellschaft, die Dinge anders macht, und wir haben viel Spaß daran, aufregende Innovationen zu entwickeln, um jeden Teil des Reiseerlebnisses schöner zu machen“, sagt Jayne Hrdlicka, Chief Executive Officer der Virgin Australia Group in einer Pressemitteilung. „Jetzt geben wir unseren treuen Gästen die Möglichkeit, aus einem Preispool im Wert von über 230.000 US-Dollar zu gewinnen, nur weil sie einfach auf einen mittleren Platz sitzen.“

Ab sofort kann sich jeder aus dem Vielfliegerprogramm, der auf einem mittleren Sitzplatz sitzt, bis zum 23. April 2023 ab 18 Jahren über die App der Fluggesellschaft für die Lotterie anmelden. Jede Woche wird ein anderer Preis an den Gewinner der Verlosung vergeben. Zu den Gewinnen gehören beispielsweise eine ganztägige Helikopter-Kneipentour und einen zweitägigen Urlaub inklusive Bungee-Sprung, wie „cnn travel“ schreibt.