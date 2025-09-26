Strenge Vorgabe für Urlauber: Reiseagentur führt Mindestaufenthalt bei Flugreisen ein

Evaneos bringt frischen Wind in die Reisebranche: Der Anbieter setzt auf längere Aufenthalte, um nachhaltigen Urlaub zu fördern und CO₂-Emissionen zu senken.

Doch wie genau soll das funktionieren – und welche Pläne verfolgt das Unternehmen langfristig?

Urlaub und Umweltschutz: Evaneos setzt neue Impulse

Der französische Reiseveranstalter Evaneos, auch in Deutschland aktiv, führt als erste Plattform Empfehlungen für Mindestaufenthalte beim Urlaub ein. Je nach Flugdistanz empfiehlt das Unternehmen Aufenthalte zwischen sieben und vierzehn Tagen, um Kurzreisen mit großem CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Die Luftfahrt ist für 52 Prozent der globalen Tourismusemissionen verantwortlich.

++ Auch spannend: Behörden warnen! Seuche breitet sich unweit der deutschen Grenze aus – bereits 2 Tote ++

Kurzreisen unter fünf Tagen hat Evaneos bereits gestrichen. „Die Verlängerung der Aufenthaltsdauer ist eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit, unser Verständnis des Reisens zu überdenken“, erklärt Laurent de Chorivit, Co-CEO von Evaneos. Obwohl diese Regel keine Verpflichtung ist, sollen Urlauber angeregt werden, ihre Reisen nachhaltiger zu gestalten.

Urlaub anders denken: Nachhaltige Alternativen im Fokus

Zusammen mit Carbone 4 verfolgt Evaneos eine umfassende Strategie zur Dekarbonisierung. Sie umfasst Reisen nahe am Wohnort, den Ersatz von Flügen durch Züge und die Reduktion von Emissionen vor Ort. Ziel ist es, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bis 2030 um mindestens 1,2 Tage zu erhöhen, besonders bei langen Urlaubsreisen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Mit Maßnahmen wie längeren Aufenthalten und kohlenstoffärmeren Alternativen möchte Evaneos den Massentourismus eindämmen. Andere Anbieter wie TUI oder Expedia setzen ebenfalls auf Nachhaltigkeit, allerdings oft durch Kompensation statt konsequente Vermeidung.

Evaneos sieht die Verlängerung des Urlaubs als wesentlichen Teil ihres Konzepts, um die Umweltbelastung zu reduzieren.