Urlaub: Familie spart für 10.000-Euro-Reise – vor Ort folgt der Schock

Großbritannien. Drei Jahre lang hatte Familie Stanway aus Hull für ihren Urlaub gespart: Für umgerechnet knapp 10.000 Euro wollten Mark und Sarah (beide 39) mit ihren drei Kindern (10, 12 und 17) in ein Fünf-Sterne-Hotel nach Mexiko fahren.

Doch der zweiwöchige Urlaub verlief komplett anders als geplant. „Wir hatten keine Ahnung, dass es sich als Alptraum herausstellen würde“, wird Mark Stanway vom britischen „Mirror“ zitiert. Schon bei der Ankunft sei alles anders als erwartet gewesen: „Das Hotel sah nicht aus wie auf den Bildern und Dinge haben nicht so funktioniert wie sie sollten.“

Urlaub: Pole-Tänzerinnen und Bettwanzen – Horror-Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel

Besonders schockiert war die Familie von der Abendunterhaltung des Hotels. Obwohl die Unterkunft als „familienfreundlich“ angepriesen wurde, bestand die abendlichen Shows aus Auftritten, die alles andere als jugendfrei zu sein schienen:

Spärlich gekleidete Damen in Tangas standen auf der Bühne und begannen, dort an der Stange zu tanzen! „Leute mit Kindern standen auf und gingen weg, weil das sehr unangemessen war“, beschreibt Mark Stanway die Situation. Wie die Familie stattdessen ihre Abende verbrachte? In der Lobby. „Unser 10.000-Euro-Urlaub wurde von einem Stapel Spielkarten gerettet“, so der 39-jährige Familienvater.

Doch die freizügigen Shows waren nicht das einzige Problem. Im Appartment der Stanways tropfte mehrfach Wasser durch die Decke. Vater Mark erzählt: „Das war ein Marmorboden, was die Sache ziemlich gefährlich machte. Hätten wir die großen Pfützen nicht gesehen, hätten wir ausrutschen können.“

Zudem beklagten sich die Familienmitglieder über Bisse von Bettwanzen an ihren Beinen. „Sauberkeit war fast nicht existent“, beschwert sich Mark Stanway gegenüber dem britischen „Mirror“ und erzählt von schmutziger Bettwäsche und ungeputzten Toiletten und Böden.

Hotel bietet der Familie finanzielle Entschädigung an

Ein Sprecher des Hotels betonte, dass das Hotel die enttäuschenden Erfahrungen der Familie Stanway sehr bedaure: „Wir sind seitdem in direktem Kontakt, um Entschädigungen anzubieten und unsere Entschuldigung zum Ausdruck zu bringen.“

Das Hotel soll den Stanways etwas mehr als 2.300 Euro (rund ein Viertel der Urlaubskosten) angeboten haben – als Zeichen des guten Willens. Aber die Familie lehnte ab – sie sucht nun nach Möglichkeiten, eine größere Entschädigungssumme zu verlangen. (at)