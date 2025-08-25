Neue Visa-Regel für Urlaub in Europa! Darauf müssen Reisende achten

Jetzt müssen Urlauber aufpassen! Europa bietet für Menschen außerhalb des Kontinents unzählige schöne Urlaubsziele. Doch nicht jeder kann einfach so nach und durch Europa reisen. Vor allem türkische Staatsbürger sind strengen Regeln für die Erteilung eines Visums unterworfen.

Nun gibt es aber eine neue Visa-Regel für Türken, die ab sofort gültig ist. Die EU erleichtert nämlich türkischen Staatsbürgern die Einreise in den Schengen-Raum – auch zum Urlaub machen. Türken, die bereits in der Vergangenheit ein Visum erhalten haben, können jetzt beim zweiten Antrag ein Visum für sechs Monate statt wie vorher nur für drei Monate bekommen.

Urlaub in Europa: Neue Visa-Regel! Darauf müssen Reisende achten

Bei einem erneuten Antrag hat man dann die Möglichkeit, ein Visum für ein Jahr, dann für drei Jahre und schließlich sogar für fünf Jahre zu erhalten. Die neuen Erleichterungen zwischen der Türkei und der EU sollen Bürokratie abbauen und Türken die mehrfache Einreise in die EU leichter machen. Vor allem Geschäftsleute und Reisende mit Verwandten in Europa profitieren davon.

Übrigens gibt es keine Änderungen für deutsche Staatsbürger, die in die Türkei reisen. Sie können bis zu 90 Tagen ganz ohne Visum dort bleiben. Die Einreise ist mit einem Reisepass und auch mit einem Personalausweis möglich, wenn dieser unbeschädigt und noch mindestens sechs Monate gültig ist.

Für längere Aufenthalte oder andere Reisezwecke (beispielsweise für eine berufliche Tätigkeit), können aber andere Bestimmungen gelten. Deshalb sollte man sich im Zweifelsfall vor der Reise über die aktuellen Einreisebestimmungen auf der Webseite des Auswärtigen Amts informieren.

