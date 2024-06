Urlaub: HIER ist der größte Touri-Hotspot – es ist nicht Mallorca

Mallorca zählt nach wie vor zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Im letzten Jahr sind hier während der Saison (Mai bis September) 7 Prozent der Urlauber zur Baleareninsel gereist. Doch führt die Ballermann-Insel nicht das aktuelle Ranking an.

So hat das Statistische Bundesamt die Übernachtungen und Flüge zu den beliebtesten Zielen der Deutschen für einen Urlaub recherchiert und durchgerechnet. Das Ergebnis dürfte den einen oder anderen überraschen.

Urlaubziel Nummer 1 liegt in Griechenland

Das Thema Massentourismus ist nicht nur auf Mallorca ein wachsendes Problem. Auch in Griechenland kommen mittlerweile ein Vielfaches an Touristen auf jeden Einwohner – besonders während der Hauptsaison im Sommer. So führt mittlerweile die Südliche Ägäis das Ranking des Statistischen Bundesamtes (Destatis) an.

Die Inselregion, zu der auch Santorin oder Mykonos gehören, zog 2022 110 Übernachtungsgäste pro Einwohner an. Auf Korfu waren es mit 81 immer noch sehr viele Touristen. Um das mal in Kontext zu setzen: Mecklenburg-Vorpommern als deutsche Region mit dem höchsten Tourismusaufkommen zählt nur 18 Übernachtungen pro Einwohnerkopf.

Urlaub: Kanaren immer noch top

Auch bei den Fluggästen hat sich die in der Ägäis die Zahl der Touristen von 2013 auf 2023 mehr als verdoppelt (+113,2 Prozent). Was jedoch die absoluten Zahlen angeht, liegen die Kanarischen Inseln auf Platz eins der meistbesuchten Reiseziele innerhalb der EU. 2022 waren es 89,3 Millionen Übernachtungen, was 245.000 Touristen pro Tag gleichkommt.

Auf Platz zwei ist die Adriaküste in Kroatien mit 85,6 Millionen Übernachtungen, danach folgt Île-de-France mit 80,4 Millionen. Auch wieder zum Vergleich: Oberbayern, Deutschlands beliebteste Urlaubsregion, kommt auf 37,8 Millionen Übernachtungen.