Urlaub in England: Großes Chaos an den Flughäfen – DAS ist der Grund

Ein Urlaub soll eigentlich zur Entspannung vom stressigen Alltag dienen. Doof nur, wenn vor dem Abflug großer Stress herrscht. In England gab es an den Flughäfen am Mittwoch ein großes Chaos.

Viele Briten, die von England in den Urlaub fliegen wollten, schauten in die Röhre. Der Grund: Die Impfpass-App ist bei ihnen ausgefallen! Davon berichtet unter anderem der „Mirror“. Reisende seien teilweise am Flughafen von den Fluggesellschaften abgewiesen worden, weil sie nicht in der Lage gewesen seien, ihren Impfstatus vorzuweisen.

Urlaub in England: Großes Chaos am Flughafen

Jeder, der sich am Mittwochnachmittag versuchte in der App anzumelden, bekam folgende Nachricht: „Derzeit gibt es Probleme beim Zugriff auf den Covid-Pass auf der NHS-App und -Webseite. Wir untersuchen das Problem und werden es so schnell wie möglich aktualisieren.“

Urlaub in England: Es herrschte Chaos an den Flughäfen (Symbolbild). Foto: IMAGO / YAY Images

Chuck Adolphy wollte mit seiner Freundin nach Slowenien fliegen. Aber seine Hoffnungen wurden zerstört. Er konnte nicht auf die NHS-App zugreifen und verpasste seinen Flug. Er beschreibt den Zustand am Flughafen Gatwick als „Durcheinander“. EasyJet solle ihn ohne seinen Covid-Pass abgewiesen haben – obwohl er seinen Impfausweis gezeigt hatte.

--------------------

Das ist Großbritannien:

Großbritannien umfasst England, Schottland, Wales und Nordirland

Die Hauptstadt ist London

Es umfasst eine Fläche von etwa 242.485 Quadratkilometern

Etwa 66,65 Millionen Menschen leben in Großbritannien

Regierungschef ist derzeit Boris Johnson

-------------------

Urlaub in England: Passagiere konnten ihren Covid-Pass nicht vorzeigen

Und er stand nicht alleine mit dem Problem da: Viele äußerten laut „Mirror“ Bedenken, dass sie ihre Flüge nicht mehr bekommen würden.

------------------

Weitere Urlaubs-Themen:

Urlaub auf Mallorca: 20-Jährige fällt von Hotelbalkon und verstirbt – 10 Jahre später gibt es unheimliche Neuigkeiten zum Fall

Urlaub an der Nordsee: Gefahr breitet sich aus! „Wir bekommen die nie heraus“

Urlaub auf Mallorca: Unglaubliche Bilder! Illegaler Party-Marathon sorgt für Empörung ++ Alkohol-Koma ++ Schlägereien

---------------------

Der Covid-Pass ist auch für den Eintritt zu einigen Veranstaltungen und Orten in England erforderlich. Die digitale Version steht Personen über 16 Jahren zur Verfügung.

Ebenfalls ziemlich ärgerlich: Lies hier, warum in Großbritannien das Bier ausgeht. (cf)