Urlaub: Passagiere fliegen mit beliebter Airline – an Bord merken sie sofort, dass etwas anders ist

Der wohlverdiente Urlaub fängt schon am Flughafen an, denn auch die Reise zum Zielort soll natürlich möglichst angenehm sein. Wenn du deinen nächsten Flug mit Emirates geplant hast, dürfte dir an Bord eine Neuerung sofort ins Auge stechen…

Eine erfrischende Dose Bier, ein gutes Glas Wein oder einen edlen Tropfen Champagner: Um sich auf den Urlaub einzustimmen, greifen Passagiere nicht selten auf Alkohol zurück. Und da gibt es jetzt besonders für Emirates-Kunden gute Nachrichten.

Mehr Alkohol-Auswahl für Emirates-Passagiere

Seit Kurzem ergänzen zehn neue Premium-Spirituosen und Biersorten das Getränkeangebot an Bord der Emirates-Flieger, wie das Unternehmen stolz verkündet. In der Emirates A380 Bord-Lounge können First-Class- und Business-Class-Passagiere ab sofort Stoli Elit 18 Vodka aus Lettland, The Botanist Hebridean Strength Gin aus Schottland und den sieben Jahre gereiften Rum Eminente Reserva aus Kuba genießen. Auch Glenmorangie Signet Single Malt Scotch Whisky aus Schottland steht seit neustem für Passagiere der First Class zur Auswahl.

Doch das war noch nicht alles: Passagiere der Business Class können Grey Goose Vodka aus Frankreich, Glenmorangie 10 Jahre Original Single Malt Scotch Whisky aus Schottland und Kronenbourg 1664 Blanc Bier aus Frankreich probieren. Für alle Emirates-Reisenden werden außerdem der aus Russland stammende Smirnoff Vodka No. 21 Red, Bombay Sapphire Gin aus England und Baileys Original Irish Cream aus Irland angeboten.

Insgesamt 40 Spirituosen und Biere für Emirates-Passagiere

Laut eigenen Aussagen bietet Emirates an Bord insgesamt 40 Spirituosen und Biere an, einschließlich der jüngsten Neuzugängen auf der Menükarte. Neben diesen genießen Emirates-Passagiere unter anderem Getränke wie Bier von Heineken, Aperitife wie Martini und Campari, Jack Daniels und Bacardi. Na dann, prost!