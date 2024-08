Urlaub: Preis-Wahnsinn beim Eis! So wirst du abgezockt

Im Sommer bei über 30 Grad schmeckt doch nichts besser als ein frisches Eis aus der Eisdiele – ganz egal ob in der Heimat oder im Urlaub. Allerdings gehen die Preise für eine Kugel zum Teil extrem auseinander, was dem ein oder anderen auch etwas den Appetit verderben kann.

Besonders im Urlaub wollen viele Reisende sich aber zwischendurch auch mal was gönnen und schauen nicht ganz so genau auf das Geld. Das nutzen allerdings viele Händler auch gerne mal aus. Und wie Verbraucher-Experte Ron Perduss nun warnt, passiert das auch beim Eis-Kauf.

Urlaub: Heftige Preis-Unterschiede beim Eis

Während in Deutschland der durchschnittliche Preis für eine Kugel Eis bei 1,74 Euro liegt, zahlst du im europäischen Ausland im Schnitt schon 2,39 Euro. Die Sprachlernplattform „Preply“ hat die Eispreise aus 40 verschiedenen Urlaubsregionen verglichen und massive Unterschiede aufgezeigt. Von 55 Cent pro Kugel in der Türkei bis zu 5,41 Euro für eine Kugel in Norwegen ist alles dabei.

Bei solchen Preis-Unterschieden erwartet der Verbraucher auch zumindest einen merklichen Qualitätsunterschied. Doch an dieser Stelle werden wir „gern mal über den Tisch gezogen“, wie Ron Perduss auf seinem Instagram-Profil warnt. Eisdielen locken mit zahlreichen auffällig angerichteten Eis-Theken die Kundschaft an, doch mehr und größer ist nicht immer besser – so viel vorweg.

Mal ehrlich: Bei Begriffen wie „hausgemacht“ oder „aus eigener Herstellung“ springen viele von uns direkt an. Aber: „Das heißt nur, dass jemand etwas hergestellt hat, aber was wirklich drin ist, weißt du nicht. Das kann auch einfach nur so ein Fertigpulver sein, das nur in Wasser angerührt wird, damit es dann am Ende wie lecker Schokoeis schmeckt“, klärt der Experte auf.

Darauf solltest du achten

Generell rät Perduss, bei besonders farbenfrohen und auffällig angerichteten Eissorten sogar am kritischsten zu sein. Hier könnten „Industrieprodukte und Zusatzstoffe wie Farbstoffe und künstliche Aromen dahinterstecken“ oder sogar Emulgatoren. Der Verzehr könnte nicht nur teuer werden, sondern auch auf den Magen schlagen. „Ein häufig verwendeter Emulgator steht im Verdacht, Darmentzündungen zu fördern“, so der Hinweis.

Deshalb lautet Perduss Tipp: „Handwerkseisdielen erkennst Du oft an einer kleineren Auswahl Eissorten in natürlichen Farben und aus frischen Zutaten wie Milch, Zucker, Sahne, Früchten und Gewürzen.“ Eine kurze Nachfrage zur Eis-Herstellung und du gehst ganz auf Nummer Sicher.