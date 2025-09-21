Urlauber strömen ins schönste Dorf der Welt – „Schlimm gewesen“

Rothenburg ob der Tauber in Mittelfranken landet auf Platz 49, Chefchaouen in Marokko auf Platz 30 und Reine in Norwegen auf Platz 3 – die Rede ist hier nicht von den beliebtesten Urlaubsorten 2025, sondern von den schönsten Orten auf der ganzen Welt.

Denn das Wirtschaftsmagazin Forbes hat jetzt die 50 schönsten Dörfer der Welt gekürt. Dabei hat ein kleines Örtchen in England den ersten Platz belegt. Doch die Bewohner merken schon jetzt die schlimmen Konsequenzen …

„Traum wie aus dem Bilderbuch“: Bibury ist das schönste Dorf der Welt

Forbes beschreibt es als „einen Traum wie aus dem Bilderbuch“, gesäumt von honigfarbenen Cottages und umgeben von Weiden. Weiter heißt es, der Fluss schlängele sich in dem kleinen Dörfchen „durch Butterblumen und Vergissmeinnicht, während Enten gemächlich unter Weidendächern paddeln“.

Und währenddessen liegt der „Duft von blühendem Lavendel in der Luft, vermischt mit dem Duft von frisch gebackenen Scones“. Klingt traumhaft, oder? Das Wirtschaftsmagazin scheint diese Vorstellung zu teilen. Doch während sich zahlreiche Menschen über diesen Geheimtipp freuen, könnten manche Anwohner des Gewinnerdörfchens bereits jetzt etwas Groll gegen die Nominierung hegen.

Denn wie Craig Chapman, Vorsitzender des Gemeinderats von Bibury, gegenüber „BBC Radio Gloucestershire“ betonte, ist der Titelgewinn „ein zweischneidiges Schwert“. Das liegt vor allem an der Lage von Bibury, denn das Dorf liegt nur zwei Autostunden von London entfernt. Logisch, dass zahlreiche Urlauber und Londoner einen freien Tag nutzen, um den Gewinner-Ort zu besuchen. Das weiß auch Chapman, wie er betont: „An manchen Wochenenden strömen bis zu 20.000 Reisende in unser Dorf.“

Titel hat seine Konsequenzen: 20.000 Touris strömen ins Dorf

Ihm zufolge liegt das Hauptproblem darin, „wie Menschen ins Dorf kommen und sich hier verhalten und wo sie parken“. Anfangs seien häufig große Reisebusse in das kleine Dorf gefahren, obwohl es nur über eine schmale Nebenstraße erreichbar ist. „Die Straße ist schmal und es gibt nur eine Brücke über das Flüsschen Coln. Und die ist auch nur breit genug für ein Fahrzeug.“ Die daraus resultierenden Verkehrsstaus waren erheblich. Die Staus sollen „schlimm gewesen“ sein.

Als Reaktion darauf hat das Dorf einige Veränderungen auf den Weg gebracht. Im Zentrum wurden Parkbuchten geschlossen, dafür aber neue Ein- und Ausstiegsstellen eingerichtet. Außerdem hat man Touristen und Reiseanbieter darum gebeten, lieber mit kleineren Fahrzeugen anzureisen.

Schon jetzt ist klar, dass die neuen Regeln den größten Stress schon mal ganz schön entschärft haben. Ob in Zukunft noch mehr getan werden muss, wird sich zeigen – klar sein sollte jedoch: In dem Dorf, egal ob es nun gewonnen hat oder nicht, leben Menschen. Ihren Lebensraum sollte man achten – immerhin ist es ihr Zuhause und nicht nur ein Moment auf einem Foto.