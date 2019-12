Urlaub: Deutscher (25) stirbt im Skiort – seine Freunde ahnen nichts davon

Tragischer Unfall im Urlaub: Ein Deutscher (25) ist am Samstag mit seinen Freunden bei einer Veranstaltung in Bad Hofgastein in Österreich gewesen. Danach besuchten sie ein Lokal in der Nähe ihrer Unterkunft, wo sie ihren Urlaub verbrachten.

Urlaub: Deutscher stürzt in den Tod

Für den 25-Jährigen endete der Urlaub tragisch. Er stürzte vom Balkon im zweiten Stock – tot. Krass: Seine Freunde bekamen überhaupt nichts mit. Erst am nächsten Morgen bemerkte einer der Freunde die Leiche unterhalb des Balkons.

Die Polizei geht davon aus, dass der Urlauber ohne Fremdverschulden in den Tod stürzte. Ein Kriseninterventionsteam musste die Urlaubs-Gruppe seelisch betreuen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Obduktion der Leiche angeordnet. (ldi)