Urlaub: Experte ermahnt – darum solltest du immer einen Schnürsenkel dabei haben

Es gibt Dinge, die solltest du auf deinen Reisen immer dabei haben. Außerdem gibt es die ein oder andere „Verhaltensregel“, die dir deinen Urlaub definitiv angenehmer machen wird.

Ben MacFarlane ist „fliegender Arzt“ – er reist ins Ausland und betreut dort bzw. bringt verletzte und kranke Urlauber wieder zurück nach Großbritannien, wenn ihnen etwas zugestoßen ist. Kürzlich hat er Tipps gegeben, um einen angenehmen Urlaub zu verbringen.

Urlaub: Viel fliegender Arzt gibt Tipps

Der Arzt hat der britischen „Dailymail“ seine zehn Reisetipps erzählt, die dir das Reisen angenehmer machen sollen.

Tipp 1:

Tipp Nummer eins ist besonders für jene interessant, die während Flüge Probleme mit der Verdauung oder Blähungen bekommen.

Er empfiehlt auf Sprudelwasser oder Champagner während des Fluges zu verzichten.

Tipp 2:

Tipp Nummer zwei hängt ein wenig mit dem Ersten zusammen: Hör auf, Kaugummi während des Starts oder der Landung zu kauen, um Ohrenschmerzen zu vermeiden.

Lieber den Unterkiefer bewegen, statt Kaugummi zu kauen

Das Kauen von Kaugummi hat den Effekt, dass wir mehr Luft schlucken – wie auch Sprudelwasser, und es wird dich vor allem aufblähen.

Außerdem besteht die Gefahr, sich während Turbulenzen oder einer holprigen Landung zu verschlucken. Einfach ein wenig mit dem Unterkiefer hin und her wackeln, reicht laut ihm völlig aus, um einen künstlichen Gähner zu erzeugen und sich so vor Ohrenschmerzen zu schützen.

Tipp 3:

Tipp Nummer drei: Wenn du eine zusätzliche Tasse Tee möchtest, warte eine Stunde, bis die Crew das Essen ausgegeben hat. Es handelt sich mehr um eine Höflichkeitsregel, denn in der Stunde nach der Essensausgabe isst die Crew selbst.

Tipps, um nicht ungewollt geweckt zu werden

Tipp 4,5,6:

Weiter zu Nummer vier, fünf und sechs. Diese hängen eigentlich alle zusammen und verhindern, dass du ungewollt mitten in der Nacht geweckt wirst.

Sobald du im Hotel angekommen bist, solltest du das Telefon ausstöpseln, um falsch verbundene Anrufe zu verhindern. Überprüfe außerdem die Uhrzeit auf dem Wecker, falls einer vorhanden ist. Im gleichen Schritt kannst du überprüfen, ob der vorherige Gast vielleicht den Wecker an gelassen hat.

Tipp Nummer acht: Der Schnürsenkel

Tipp 7:

Tipp Nummer sieben: Schlaf im Hotel niemals nackt. Die Erklärung: Im Falle eines Feueralarms willst du wohl kaum im Adams- bzw. Evakostüm neben den anderen Gästen stehen.

Tipp 8:

Nummer acht: Die Schnürsenkel. Trage immer einen schwarzen Schnürsenkel mit dir. Sobald du rausgehst, kannst du die beiden Teile vom Reißverschluss damit zubinden und so Dieben das Leben etwas schwieriger machen.

Verpackung der Schlüssekarte im Hotel lassen und anschnallen!

Tipp 9:

Als neunten Tipp empfiehlt der Arzt bei der „Dailymail“, die kleine Papierverpackung, in welcher du deine Schlüsselkarte bekommst im Zimmer zu lassen. Wenn du sie mit dir herumträgst und ein aufmerksamer Krimineller sie zufällig sehen sollte, weiß er drei Dinge über dich: In welchem Hotel du unterkommen bist, in welchem Zimmer du schläfst und noch viel wichtiger: Dass du gerade nicht dort bist.

Tipp 10:

Tipp Nummer zehn sollte eigentlich ziemlich offensichtlich sein: Bist du im Taxi, im Auto oder anderen Fahrgelegenheiten mit Gurt unterwegs, dann schnalle dich an! Die Menschen, die einen Autounfall überlebt haben, waren in der Regel angeschnallt. (db)