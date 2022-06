Urlaub: Chaos am Flughafen – als ein Pilot eingreift, trauen Reisende ihren Augen nicht

Ungewöhnlicher Anblick am Flughafen von Edinburgh, Schottland! Was die Passagiere eines Flugzeugs hier auf dem Weg in den Urlaub erlebten, sieht man nicht alle Tage.

Denn als am Flughafen Chaos ausbrach, packte jemand beherzt mit an, von dem die meisten es wohl eher nicht erwartet hatten. So konnten die Reisenden ihren Urlaub doch noch antreten!

Urlaub: Chaos am Flughafen! Pilot packt mit an – und sorgt für Begeisterung

Am Flughafen Edinburgh kommt es in letzter Zeit vermehrt zu Störungen und Chaos. Grund dafür ist ein signifikanter Personalmangel, der ausgerechnet mit steigenden Passagierzahlen zusammenfällt. Logischerweise ist das eine fatale Kombination. Das Ergebnis: ungehaltene Menschenmassen. Denn an allen Ecken und Enden heißt es aktuell Warten und Schlangestehen.

Statt angesichts der chaotischen Zustände am Flughafen direkt Kehrt zu machen, packte ein Pilot in Schottland einfach kurzerhand mit an. (Symboldilb) Foto: IMAGO / YAY Images

Umso schöner ist der Anblick, der sich vor einigen Reisenden bot! Ein Clip, der im Internet kursiert, zeigt einen tatkräftigen Piloten, der dem Bodenpersonal beim Verladen des Gepäcks hilft.

Urlaub: Reise-Frust an den Flughäfen – auch in England und Schottland heißt es warten

Wie der „Mirror“ berichtet, wurde die Szene aus dem Inneren des Flugzeugs gefilmt. Ein Passagier postete das Video im Anschluss in den sozialen Medien. „Das ist die richtige Einstellung!!!“, schrieb er begeistert darüber.

Auch unter dem Beitrag gibt es viel Applaus für den tatkräftigen Piloten. Dass sein beherztes Anpacken so gut ankam, kommt nicht von ungefähr, denn nicht nur der Flughafen Edinburgh hat aktuell mit Problemen zu kämpfen. Laut „Mirror“ kam es auch am Flughafen Heathrow in London zu viel Passagier-Wut, als sich am Freitag das Gepäck stapelte. Wie es heißt, landete eine Vielzahl verlassener Taschen in der Gepäckhalle. Zitiert wird auch ein Easyjet-Passagier, der sein Gepäck in Fetzen zurückerhalten haben soll. Die Habseligkeiten im Inneren seien irreparabel beschädigt worden, heißt es weiter.

Umso schöner also, dass der Pilot in Edinburgh sich nicht davor scheute, sich die Hände schmutzig zu machen. Damit beschleunigte er den Abfertigungsprozess und ersparte so einigen Reisenden zusätzlichen Frust. (alp)

