Urlaub auf dem Campingplatz: Was ein Mann hier präsentiert, ist brandgefährlich! Keiner sollte es nachmachen

Wer im Sommer einen schönen und erholsamen Urlaub verbringen möchte, muss nicht immer in den Flieger steigen und in ferne Länder reisen. Jedes Jahr entscheiden sich viele Deutsche dafür, ihren Urlaub auf einem der vielen schönen Campingplätze in Deutschland oder den Nachbarländern zu verbringen und ihr Wohnmobil mitzunehmen.

Doch das Traum-Reisemobil kostet oft Unsummen. Größer, luxuriöser, teurer – nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Um Geld zu sparen, entscheiden sich viele Campingfreunde daher für den Kauf eines eigenen Campingbusses und bauen diesen selbst aus.

Auch dieser Mann entschied sich, selbst Hand anzulegen und präsentierte im Internet eine vermeintlich harmlose Lösung für ein Problem an seinem Wohnwagen. Die Camper-Gemeinde war jedoch fassungslos. „MOIN.DE“ berichtete über diesen Fehler, der möglicherweise auch dem einen oder anderen Tüftler hätte passieren können.

Urlaub auf Campingplatz: Gefährlicher Eigenbau in Wohnwagen!

Ein Campingfreund hatte ein großes Problem: In seinem Wohnwagen gab es einfach viel zu wenig Steckdosen. Kurzerhand griff er daher auf die altbewährten Steckerleisten zurück. Gleich zwei davon belegte er fast vollständig, berichtete „MOIN.DE“ über den gefährlichen Eigenbau.

Auch interessant: Urlaub mit dem Wohnmobil: Reisende trifft neue Regel – in diesem Land müssen sie jetzt handeln

Er verband zwei Steckerleisten miteinander, in die er dann wiederum zwei weitere Mehrfachstecker steckte. Gekrönt wurde die ganze Konstruktion von insgesamt zehn angeschlossenen Geräten! Da muss man wirklich kein Elektronik-Experte sein, um zu wissen, dass das böse enden kann. Auch in den Kommentaren unter seinem Beitrag versuchten ihm einige andere Campingbastler zu erklären, dass das unter Umständen richtig gefährlich werden kann.

Das könnte dich auch interessieren:

Auch die Experten der SIHK-Akademie warnen: Das Zusammenstecken von Mehrfachsteckdosen ist absolut nicht zu empfehlen. Denn auf Sicherungen ist nicht immer Verlass! Mehr zu dieser Warnung und was du dabei beachten solltest, kannst du in diesem Artikel von „MOIN.DE“ nachlesen. Fakt ist aber: Niemand sollte mit Strom herumspielen!